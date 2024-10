Gossip. Barbara D’Urso alla Rai: cosa dovrebbe condurre – L’ospitata di Barbara d’Urso a “Ballando con le Stelle” ha registrato un notevole successo, non solo in termini di ascolti, ma anche per le reazioni sui social media. Durante il segmento dedicato a Carmelita, il programma ha raggiunto il 26,2% di share. Secondo quanto riportato da Bubino Blog, i vertici Rai si sono mostrati soddisfatti dei risultati, evidenziando “target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), e nel centro Italia (28%), oltre a sud e isole (25%)”.

Questa serata potrebbe segnare solo l'inizio di un possibile ritorno di Barbara in Rai, con alcune voci che parlano di una trattativa in corso per la realizzazione di nuovi programmi nel 2025.

Barbara D’Urso alla Rai? Cosa dovrebbe condurre

La scorsa settimana, il sito Dagospia ha alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno di Barbara d’Urso in Rai. Secondo quanto riportato da Roberto D’Agostino, l’attrice e conduttrice potrebbe assumere la conduzione di un programma in prima serata per quattro puntate, oltre a un potenziale formato daytime. Anche il settimanale Oggi ha ripreso questa voce, suggerendo che nota conduttrice potrebbe debuttare in prima serata nella prossima primavera. Le notizie si accumulano, alimentando l’attesa tra i fan e gli addetti ai lavori.

