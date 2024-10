Elettra Lamborghini, rivelazione choc sull’uragano Milton: “Ecco la verità”

L’Uragano Milton ha toccato terra con una potenza di categoria 3. I danni sono stati innumerevoli e purtroppo ci sono state anche diverse vittime, cosa quasi inevitabile quando ci si scontra con degli eventi naturali del genere. In molti attraverso i social hanno testimoniato quanto stesse accadendo in Florida. Anche Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi followers attraverso Instagram e non solo. La nota cantante italiana, infatti, vive a Miami negli Stati Uniti insieme al marito Afrojack. (Continua a leggere dopo le foto)

Elettra Lamborghini parla della sua esperienza con l’uragano Milton

L’uragano Milton ha messo in ginocchio la Florida, diversi i danni e le vittime registrati dopo il suo passaggio. Anche Elettra Lamborghini che vive a Miami negli Stati Uniti insieme al marito Afrojack ha deciso di dare la sua testimonianza sull’uragano Milton. La cantante ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan su Instagram. Nella prima storia che ha postato a proposito delle condizioni metereologiche ha scritto: “Ieri notte, tanto vento e basta, doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok, la parte interessata della Florida è Tampa e sono 4 ore di macchina di differenza. Il palazzo è altissimo e a queste altezze il vento c’è sempre”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”