Selvaggia contro Corona per le rivelazioni sui Ferragnez: ora lui tira in ballo il figlio di lei

Non ha preso affatto bene Selvaggia Lucarelli il contenuto dell’ultima puntata di Falsissimo, durante la quale Fabrizio Corona svela dei dettagli inediti sulla vita privata di Fedez e sul matrimonio con Chiara Ferragni. Nell’episodio, Corona cita esplicitamente la giornalista, che nel giro di qualche ora ha deciso di replicare alle accuse. (Continua dopo le foto)

Fabrizio Corona, le rivelazione su Fedez e Chiara Ferragni

Nell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni choc su Fedez. Secondo l’ex re dei paparazzi, il rapper sarebbe segretamente innamorato di una ragazza di nome Angelica da sempre, addirittura da prima del matrimonio con la Ferragni. Corona, a supporto delle sue parole, ha condiviso conversazioni dei diretti interessati ed è arrivato a dire che il giorno del matrimonio dei Ferragnez, Fedez si sarebbe dichiarato pronto ad abbandonare l’altare, se Angelica avesse voluto. In tutta questa vicenda, ha tirato in ballo anche Selvaggia Lucarelli, che non è rimasta in silenzio. (Continua dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli contro Corona dopo le rivelazioni su Fedez e Ferragni

La giornalista ha risposto all’ex paparazzo dopo che lui l’ha definita “cicciona” e “stronza” nei video in cui parla di gossip su Fedez e Chiara Ferragni. Selvaggia Lucarelli ha risposto alle accuse in un articolo a pagamento sul suo Substack, pubblicato nella giornata di ieri, giovedì 30 gennaio 2025. Lo ha fatto per evitare di dare a Corona ulteriore visibilità. Lucarelli lo ha definito “una pianta infestante che ha soffocato tutti”. Il legame tra Fabrizio e il rapper “ha la stessa funzione che avevano le sue amicizie con gli ultras: avere un braccio armato”. L’ex marito di Chiara Ferragni, secondo la giornalista, avrebbe sempre bisogno di qualcuno che lo faccia uscire pulito, secondo Lucarelli, prima gli ultras del Milan, e ora Fabrizio Corona. “Fedez ha consegnato la sua vita privata e quella della sua ex moglie alla pianta infestante, e questo racconta la persona che è”, si legge.

