Scrutatrice torna a casa per la pausa pranzo e si lancia dal balcone: cos’è successo

Al seggio elettorale la aspettavano dopo la pausa pranzo ma non è più tornata perché si è tolta la vita. Nel primo pomeriggio del weekend appena passato, una donna di 58 anni, scrutatrice in un seggio, si è lanciata dal balcone di casa sua, all’ottavo piano di una palazzina. La scoperta è stata fatta da un passante che ha immediatamente dato l’allarme. Purtroppo per la donna non c’era nulla da fare.

Scrutatrice torna a casa per la pausa pranzo e si lancia dal balcone

Tragedia a Siracusa quando una donna di 58 anni, scrutatrice in un seggio della scuola Lombardo Radice, in via Archia, si è lanciata dal balcone di casa sua, all’ottavo piano di una palazzina a ridosso di corso Gelone, nella zona centrale del capoluogo. La donna sarebbe tornata a casa per una pausa pranzo, ma non vedendola rientrare al seggio, qualcuno ha iniziato a preoccuparsi fino alla scoperta del cadavere in strada da parte di un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Purtroppo, per la donna non c’era più niente da fare, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’impatto sull’asfalto. I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e hanno sentito parenti e amici. (continua dopo la foto)

Cosa è successo?

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Siracusa per cercare di capire se la donna avesse problemi. di natura fisica o psicologica che l’affliggevano. Bisognerà capire anche cosa diranno gli altri scrutatori e il presidente del seggio in cui la vittima era in servizio, per accertare se avesse mostrato qualche segno di malessere prima di tornare a casa per poi prendere quella drammatica decisione.

Sono in corso di accertamenti per capire se in casa della 58enne c’erano altre persone: un elemento fondamentale per escludere ogni altra ipotesi. Al momento, la tesi prevalente è quella del suicidio. Sarà anche passata al setaccio la vita della donna per svelare se avesse dei problemi con qualcuno, in modo da mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Il presidente del seggio e gli altri collaboratori avevano conosciuto la donna solo qualche ora prima ma il fatto li ha comunque sconvolti.