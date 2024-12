Scontro tra furgone e scooter: muore sul colpo l’allenatore di calcio

Una nuova strage è stata registrata in queste ore sulle strade italiane. Un terribile incidente stradale si è verificato tra un furgone e uno scooter. Stando ad una prima ricostruzione ad opera degli inquirenti ci sarebbe una vittima: un allenatore di calcio sarebbe morto sul colpo. (Continua a leggere dopo le foto)

Lecce, scontro tra furgone e scooter: morto un allenatore di calcio

Un terribile scontro tra un furgone e uno scooter è avvento sulla bretella Merine – Cavalleria, alla periferia di Lecce. Come riportato Leggo, è morto sul colpo Antonio Camastra, 63 anni, che si trovava in sella a un Piaggio Beverly. L’uomo era molto conosciuto nell’ambiente dell’Us Lecce femminile, per il suo ruolo nelle formazioni giovanili. Sul posto dell’incidente sono giunti sia i medici del 118 che gli agenti della Polizia locale di Lecce per i rilievi del caso. La dinamica di quanto avvenuto è ancora poco chiara. Sembrerebbe che il furgone abbia perso la gomma a causa di un problema a un pneumatico.

