Scontrini e ricevute, perché sono pericolosi per l’uomo: parla l’esperta

Ogni giorno, quando andiamo al supermercato oppure al bar, veniamo a contatto con scontrini e ricevute. A quanto pare questi piccoli pezzettini di carta potrebbero essere molto pericolosi per la nostra salute. La dottoressa Tania Elliot, su TikTok, ha spiegato il perché non bisognerebbe entrare a contatto con scontrini e ricevute. (Continua a leggere dopo le foto)

Scontrini e ricevute sono tossici? Parla l’esperta

Dopo aver tenuto in mano uno scontrino o una ricevuta, sarebbe meglio non toccarsi il viso. La dottoressa Tania Elliot, su TikTok, ha spigato il perché non bisognerebbe entrare a contatto con scontrini e ricevute. Nel video, subito diventato virale, la donnaha elencato quali sono le sostante chimiche presenti nel materiale utilizzato e perché sono tossiche per il nostro corpo: “La maggior parte delle ricevute utilizza carta termica contenente bisfenoli o BPA, e vengono facilmente assorbiti nel flusso sanguigno”. Come riportato da Leggo, si tratta di materiali tossici per il nostro corpo che agiscono come interferenti endocrini, ovvero sostanze che alterano l’equilibrio ormonale degli organismi “accendendo” o, al contrario, “spegnendo” i segnali inviati dagli ormoni: “Non voglio essere allarmista, ma è meglio optare per una ricevuta via email”.

