Home | Scompare nel nulla a 23 anni: ore d’ansia in Italia per Lorenzo

In Italia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, sono state registrate 29.315 denunce relative alla scomparsa di cittadini italiani (9.669) e stranieri (19.646); alla fine dell’anno non risultavano ancora trovate 15.156 persone, mentre in 14.159 casi la vicenda è classificabile come a lieto fine. Nel primo quadrimestre del 2024, in Italia sono state registrate 5.483 denunce di scomparsa di minori: 1.593 italiani e 3.890 stranieri. In queste ore a questi dati deve essere aggiunto il nome di un 23enne, Lorenzo Colasanti, scomparso nel nulla da diversi giorni. (Continua a leggere dopo le foto)

Lorenzo Colasanti scomparso nel nulla in Italia: i fatti

Da domenica 18 Agosto 2024 a Rietisi sono perse le tracce di un giovane di 23 anni, Lorenzo Colasanti. A lanciare l’appello, nella giornata di ieri 19 luglio, sono stati i suoi familiari chiedendo aiuto alle Forze dell’Ordine e a chiunque lo abbia visto nelle ultime ore. Lorenzo, secondo quanto riportato da Leggo, si sarebbe allontanato intorno alle 5 di domenica alla guida di una Ford Fusion grigio scuro targata CB491NY. Il 23enne, sempre secondo quanto hanno ricostruito i suoi familiari, terminato il lavoro in un locale si sarebbe avviato verso casa senza farvi mai ritorno. Infatti all’improvviso si sono perse le sue tracce.

