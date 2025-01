Schianto contro un camion, una scena terribile: lamiere accartocciate

Nella giornata di oggi, 23 Gennaio 2025, è avvenuto un nuovo incidente stradale in Italia con un esito decisamente drammatico. Due sono stati i mezzi coinvolti: un’auto e un camion. Immediato l’intervento dei soccorsi. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo dello schianto mortale. (Continua a leggere dopo le foto)

Favaro Veneto, incidente tra auto e camion: i fatti

Favaro Veneto, incidente tra auto e camion: i fatti. Lo schianto terribile è avvenuto precisamente lungo la strada Triestina, nella località di Ca’ Noghera, intorno alle 6.30 di oggi 23 Gennaio 2025. L’incidente frontale tra un’auto e un camion ha avuto un esito drammatico. Come riportato da The social post, il conducente dell’auto è morto sul colpo, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Mestre, che hanno certato di mettere in sicurezza tutta l’area e di prestare le cure necessarie.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”