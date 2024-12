Sassuolo, Carnevali: “Roma? Solo voci, ma ci penserei. Io e Berardi, stesso destino”

Il Sassuolo, leader della Serie B, è pronto a sfidare il Milan a San Siro in una sfida affascinante di Coppa Italia. La squadra emiliana arriva con grande entusiasmo, guidata da un Domenico Berardi quasi al top della forma e sempre protagonista sul campo e nelle voci di mercato. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, affrontando temi legati al suo futuro e a quello del club.

Sul presunto interesse della Roma:

“Mi ha cercato la Roma? Falso. Certo, l’interessamento di una grande società fa piacere, ma non ragiono su ipotesi che non esistono. Se dovesse arrivare una proposta concreta, la valuterei.”

Sul Sassuolo come “grande club”:

“Per me il Sassuolo è un grande club, con una proprietà solida e un progetto ambizioso. La cosa importante non è tanto dove lavori, ma come.”

Sulla promozione in Serie A e il futuro:

“Il mio unico obiettivo è portare il Sassuolo in Serie A. Dopo, tutto il resto verrà valutato. Se un treno deve passare, passerà di nuovo.”

Il futuro di Berardi e la fiducia in Grosso

Carnevali ha confermato l’importanza di Domenico Berardi per il Sassuolo:

“Il valore di Berardi è altissimo, ed è sempre al centro delle attenzioni di mercato. Nessuna telefonata è ancora arrivata, ma sappiamo che non tarderanno. Mimmo sta raggiungendo una condizione ottimale e, come me, è legato profondamente al Sassuolo. Potevamo entrambi andare via, ma siamo rimasti, condividendo un forte legame con questa squadra.”

Carnevali si è espresso con entusiasmo sull’operato dell’allenatore:

“Fabio Grosso ha tutto per diventare un tecnico da grande club. Ha idee chiare, personalità e conoscenze. È l’allenatore giusto per portare avanti la filosofia del Sassuolo.”

La sfida contro il Milan rappresenta per il Sassuolo un banco di prova importante, in cui mettere in mostra il valore della squadra e ribadire le ambizioni del club, sia in campo che fuori.

