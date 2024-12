“Sarà il caos”: la profezia della CNN, è in arrivo una nuova eruzione vulcanica

La profezia della CNN ha causato una certa preoccupazione. Sul sito, il 24 dicembre sono arrivati gli auguri di Natale ai lettori e accanto un messaggio terrificante. “Sta per arrivare la prossima eruzione vulcanica massiccia. Causerà il caos e il mondo non è pronto ad affrontarla”, ha annunciato il sito. Cosa significa tutto ciò? (Continua dopo le foto)

Nuova eruzione vulcanica, la terribile profezia della CNN

La giornalista della CNN, Laura Paddison, ha parlato di una "massive volcanic eruption" in arrivo. No si tratta di una semplice eruzione vulcanica ma di un evento come quello che nel 1815 ha coinvolto il Monte Tambora, in Indonesia. Quell'evento non ha solo distrutto l'aria circostante ma che ha alterato il clima in tutto il mondo a causa dei gas e delle particelle rilasciate nell'atmosfera. Fu un'eruzione devastante che ebbe conseguenza sulle coltivazioni e sulla salute di chi ha vissuto nelle aree più colpite. Nella scala VEI che analizza l'esplosività vulcanica l'eruzione del Monte Tambora arriva a un grado 7 su un totale di 8. E ricordiamo che l'eruzione che ha distrutto l'area attorno al Vesuvio nel 79 d.C. è stata una VEI 5.

Nuova eruzione vulcanica, quando succederà

Perché un’eruzione del genere potrebbe accadere a breve? Le eruzioni catalogate come gradi alti nella scala VEI sono state una costante nella storia. Secondo diversi docenti che si occupano di clima e geologia, questo evento è destinato a ripetersi ed è probabile che accadrà proprio in questo secolo. Per Markus Stoffel, docente all’Università di Ginevra, c’è una probabilità su sei che si verifichi nel corso di questo secolo. A conti fatti quindi entro i prossimi 75 anni. Ma c’è un problema.

