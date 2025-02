Sanremo, perché sotto le scarpe di Lucio Corsi c’è scritto Andy: il significato. Per molti, è lui la vera sorpresa di questa 75esima edizione del “Festival”: in sole cinque serate Lucio Corsi è riuscito a conquistare il pubblico italiano regalando un brano (“Volevo essere un duro”) che è un inno all’imperfezione, alla forza di riconoscere le proprie debolezze e farci pace. Durante l’ultima esibizione, tuttavia, il cantautore ha incuriosito gli spettatori mettendo in vista il messaggio scritto sotto la suola di una delle sue scarpe. Scopriamo in questo articolo che significato ha quella scritta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo 2025, Lucio Corsi è la sorpresa del Festival

Le performance del cantante toscano approdato a Sanremo come concorrente della 75esima edizione del Festival sono sulla bocca di tutti. L’artista è infatti riuscito a portare sul palco dell’Ariston qualcosa di nuovo, di autentico, mostrandosi capace di conquistare in poche serate una grandissima fetta di pubblico. Il suo successo si è riflesso in quel primo posto in classifica sfiorato. Tuttavia, Lucio Corsi ha accolto con un sorriso pieno di gratitudine il secondo posto, consapevole di aver comunque lasciato il suo segno indelebile nella kermesse. L’esperienza, infatti, è sicuramente stata un trampolino di lancio per farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Il cielo del cantautorato italiano contemporaneo, dunque, si arricchisce di una nuova stella. Ma cosa sappiamo su di lui? (Continua a leggere dopo la foto…)

Lucio Corsi e il messaggio nascosto sotto la scarpa

Al teatro dell’Ariston Lucio Corsi è riuscito a sorprendere lasciando intravedere una personalità originale e intrigante, scevra però di eccentricità costruite a tavolino. Lo dimostrano le immagini del backstage che lo hanno visto intento a gonfiare le spalline cucite a mano con due pacchetti di patatine poco prima di esibirsi. Il trucco impreciso, l’atteggiamento umile che hanno lasciato spazio soltanto al talento. Tra le varie curiosità sorte sul personaggio di Lucio Corsi, (di certo non nuovo sulla scena musicale, ma ora proiettato su un sentiero illuminato verso il successo a livello nazionale) ce n’è una in particolare. Durante le sue esibizioni nelle serate del Festival di Sanremo, Lucio si è seduto al pianoforte accovacciandosi su una gamba e, durante l’ultima performance, mettendo in mostra la suola della scarpa con una scritta: ‘Andy’. Questo dettaglio, non casuale, ha suscitato l’interesse dei telespettatori più attenti. Ma a cosa ha voluto fare riferimento il musicista?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva