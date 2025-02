Sanremo, l’ex fidanzata di Achille Lauro manda una lettera sul brano: cosa si scopre

Ieri sera, 11 Febbraio 2025, è andata in scena la prima puntata del Festival di Sanremo. Tra gli artisti in gare anche Achille Lauro che ha presentato il suo brano Incoscienti Giovani, con il quale è riuscito a piazzarsi tra i primi cinque posti. In queste ore l’ex fidanzata dell’artista ha inviato una lettera svelando dei retroscena. (Continua a leggere dopo le foto)

Sanremo, l’ex fidanzata di Achille Lauro manda una lettera sul brano

Achille Lauro è salito ieri sul palco di Sanremo 2025 per cantare il suo brano Incoscienti Giovani, una canzone ispirata a una persona reale, come ha confermato lo stesso artista consegnando alla stampa una lettera firmata solo “S.”. Nella lettera si legge: “Cari giornalisti, le canzoni a volte non sono solo semplici canzoni. Sono la nostra storia. Questa è ‘Incoscienti Giovani’ raccontata da chi l’ha vissuta, stasera dal mio più grande amore. Quando ho conosciuto Lauro era un adolescente magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato. Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati. Io vivevo da sola con mia madre, e lui veniva spesso da noi. Lo abbiamo aiutato tanto quando era solo, per mia madre era come un figlio. Aveva questa ossessione per la scrittura, come se fosse l’unico modo per dare un senso a tutto ciò che lo circondava e, probabilmente, scrivere lo aiutava anche a metabolizzare la situazione che viveva”.

