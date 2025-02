“Sanremo”, choc dalla platea prima dell’esibizione di Rose Villain: cosa le urlano

Rose Villain ha incantato tutto durante la prima serata del Festival di Sanremo, in onda ieri, martedì 11 febbraio 2025, su Rai 1. Poco prima di iniziare la sua performance c’è stato un divertente fuorionda che è diventato subito virale sul web. Cos’è successo? Subito dopo che Carlo Conti ha annunciato il titolo della sua canzone qualcuno dalla platea ha urlato delle parole che non sono passate inosservate. Come ha reagito la cantante? (Continua dopo le foto)

“Sanremo 2025”, Rose Villain fa colpo su tutti

Rose Villain ha incantato il teatro Ariston. La cantante è scesa dalle scale sfoggiando un abito rosso che risaltava le sue forme. Bellissima ma anche bravissima: infatti, la sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico in sala e anche dai telespettatori. Ma i fan si sono fatti sentire non solo dopo l’esibizione, ma addirittura prima. Infatti subito dopo il canonico lancio del titolo della canzone, degli autori e la presentazione del direttore d’orchestra, ecco che dalla platea si sente un urlo fortissimo. (Continua dopo le foto)

“Sanremo 2025”, l’urlo a Rose Villain dalla platea

Qualcuno del pubblico ha urlato: “Sj na petr”. Una frase in napoletano che in un primo momento sui social era stato interpretato come un insulto. L’espressione dialettale però, in realtà significa “sei una pietra”. Si tratta di un complimento che generalmente si fa a chi è tonico e ha un fisico statuario. Un apprezzamento sul suo aspetto fisico insomma. Come ha reagito la cantante?

