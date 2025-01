“Sanremo”, Carlo Conti annuncia i co-conduttori al Tg1: c’è anche la famosissima. Il 15 gennaio 2025, Carlo Conti è intervenuto al telegiornale dell’ammiraglia Rai per annunciare i co-conduttori che lo accompagneranno durante le cinque serate del “Festival di Sanremo 2025” in partenza dall’11 febbraio. Scopriamo insieme tutti i nomi. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Sanremo”, cresce la curiosità per la nuova edizione

La curiosità per la nuova edizione del “Festival di Sanremo” si fa sempre più intensa mano a mano che Carlo Conti rivela (dosandoli sapientemente) gli ingredienti di uno spettacolo che si preannuncia all’altezza delle aspettative. Il conduttore, che non è nuovo al compito, è ben consapevole dell’altissimo livello raggiunto dalla competizione canora negli ultimi anni e sta affrontando con dedizione ed entusiasmo la missione organizzativa. Oltre agli artisti della scena musicale italiana che parteciperanno alla gara, e di cui saranno il cuore pulsante, sul palco dell’Ariston ci saranno tanti altri protagonisti tra co-conduttori ed ospiti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Carlo Conti e la scelta dei co-conduttori di “Sanremo”

Come abbiamo avuto modo di sperimentare nel corso degli anni, la scelta dei co-conduttori del “Festival di Sanremo” è cruciale per la resa dello spettacolo. Sebbene sarà sempre Conti a tirare le fila della direzione e a dare la sua impronta alla conduzione, i personaggi di cui si affiancherà avranno un ruolo importantissimo e la riuscita di ogni serata sarà in parte anche sulle loro spalle. L’impresa di scegliere ed incastrare abilmente la presenza dei co-conduttori per ognuna delle serate del Festival non deve essere stata semplice, ma Carlo Conti è apparso carico e sicuro di sé in collegamento al Tg1. “Questo è un bel cast all’insegna di un Festival che va fatto insieme…” ha spiegato alla giornalista. I nomi rivelati sono già chiacchieratissimi sui social. Vediamoli insieme.

