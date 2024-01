Sanremo 2024, c’è già il nome del vincitore: le pagelle

Sanremo 2024 non è ancora iniziato e già si pensa a chi sarà il vincitore. Il Festival della musica italiana anche quest’anno sarà condotto da Amadeus, al suo quinto anno consecutivo. Il sipario sulla kermesse si alzerà martedì 6 febbraio per poi proseguire per altre quattro serate fino alla finale prevista sabato 10 febbraio. A decretare il vincitore sarà il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e una Giuria delle Radio. Stando però alle pagelle dei giornalisti è facile intuire chi sia il preferito.

Meno di un mese all’inizio del 74esimo Festival di Sanremo. Solo 9 donne contro i 21 uomini a sfidarsi nella gara canora. Negli studi Rai di via Mecenate, a Milano , e in collegamento con Roma , Amadeus ha presentato in anteprima a giornalisti e addetti ai lavori le 30 canzoni scelte per il suo quinto Festival, che partirà da martedì 6 Febbraio. “Sono arrivati più di 400 brani, non è stato facile – racconta il conduttore e direttore artistico – Il mio obbiettivo è portare l’attualità discografica a Sanremo, intercettare i gusti dei ragazzi“. Poche ma buone le donne che con i loro brani colpiscono al primo colpo. (continua dopo la foto)

Le pagelle dei giornalisti: ecco chi vince

Secondo la media delle pagelle dei giornalisti il podio sarà tutto al femminile: al primo posto Pazza di Loredana Bertè (7,8); al secondo posto Sinceramente di Annalisa (7,6) e al terzo posto La Noia di Angelina Mango (7,5). Chiudono la top5 Ti Muovi di Diodato (7,4) e Tuta Gold di Mahmood (7,3). (continua dopo la foto)

Ci sono poi Onda Alta di Dargen D’Amico a parimerito con Ricominciamo Tutto dei Negramaro (7,1), Tutto Qui di Gazzelle (7), Apnea di Emma (6,9) e Un Ragazzo Una Ragazza dei The Kolors (6,7).Sotto la sufficienza ben dieci canzoni: Click Boom di Rose Villain, Diamanti Grezzi di Clara, La Rabbia Non Ti Basta di BigMama, Autodistruttivo di La Sad, Capolavoro di Il Volo, Spettacolare di Maninni. Agli ultimi cinque posti troviamo: Fragili di Il Tre, Finiscimi di Sangiovanni, Due Altalene di Mr Rain, Governo Punk dei bnkr44, Il Cielo Non Ci Vuole di Fred De Palma e – a sorpresa – Pazzo di Te di Renga e Nek.