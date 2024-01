Sandra Milo, Pierluigi Diaco rivela: “Non stava bene, ecco la verità”

In queste ore molte persone hanno omaggiato Sandra Milo, famosissima attrice scomparsa all’età di 90 anni. Tra queste non poteva mancare ovviamente Pierluigi Diaco, che ha parlato di lei e soprattutto delle sue condizioni durante la trasmissione televisiva “Bella Mà”. (Continua…)

Sandra Milo è morta

Sandra Milo si è spenta ieri, lunedì 29 gennaio 2024, all’età di 90 anni nella sua abitazione a Roma. Con lei se ne va un pezzo di storia del cinema italiano. Sandra è stata la musa di Federico Fellini, che l’aveva soprannominata “Sandrocchia”. La sua scomparsa ha causato un profondo senso di tristezza, oltre che di angoscia. Oggi tutti piangono per la sua morte. Tantissime sono le persone, soprattutto del mondo dello spettacolo, che stanno omaggiando la famosissima attrice. Anche il pubblico italiano è costernato per questa scomparsa. (Continua…)

La carriera di Sandra Milo

Riassumere la carriera di Sandra Milo in poche righe è veramente difficile, quindi citeremo i suoi migliori successi. Sandra Milo, nome d’arte di Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi l’11 marzo 1933 ed è stata una famosa attrice e conduttrice televisiva. È stata la protagonista del cinema italiano degli anni sessanta con pellicole del calibro de “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e soprattutto “8½”, premiato con l’Oscar. È stata inoltre, insieme ad altre attrici come Claudia Cardinale e Giulietta Masina, la musa ispiratrice del regista Federico Fellini. (Continua…)

Le parole di Pierluigi Diaco

Tra le tante personalità del mondo dello spettacolo che stanno ricordano Sandra Milo in queste ore non poteva mancare Pierluigi Diaco. Durante la trasmissione “Bella Mà”, il famoso conduttore televisivo ha detto: “È salita in cielo Sandra Milo, è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. E io devo proprio ringraziarla per tante cose, tra cui per avermi insegnato che ogni momento doloroso lo si può affrontare con altruismo. Ho condotto più programmi con lei ed è stata sempre fonte di ispirazione e idee per me. Sono contento che nel 2021 abbia ricevuto il premio che meritava, quel David di Donatello che l’ha consacrata per quella che era, una grande artista. Sono stato attraversato da una grande emozione stamattina. La verità è che non stava bene. Era a letto da parecchio tempo, curata dall’amore dei suoi tre figli. Ha voluto lasciare questa Terra nel suo letto, era il suo desiderio”.