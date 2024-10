Sammy Basso, la splendida notizia: cosa succede

Il vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, all’indomani della celebrazione dei funerali di Sammy Basso, ha fatto un importante annuncio a Mestre, a margine di un evento della Conferenza episcopale triveneta. Sammy era un biologo molecolare, ricercatore e attivista contro la progeria, la malattia dei “nati vecchi”. Il ragazzo era il simbolo dell’impegno contro la sindrome di Hutchinson Gilford, è stato anche protagonista di tante campagne benefiche su temi scientifici e culturali, dando un esempio di coraggio e devozione verso la vita. Il vescovo ha ricordato l’ultima lettera del biologo 28enne che è stata letta al suo funerale e ha dato una splendida notizia. (Continua dopo le foto)

Il testamento spirituale di Sammy Basso

Monsignor Giuliano Brugnotto, nel corso dell'omelia tenuta a Mestre, ha ricordato Sammy Basso e ha letto il testamento spirituale del ragazzo affetto da progeria. Il biologo ha scritto nel 2017 una lettera, pensando al suo addio alla vita terrena e indicando cosa avrebbe voluto e cosa no al suo funerale. "Se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato sono i funerali. Di non poter esserci e dire le ultime cose, e il fatto di non poter consolare chi mi è caro. Ricordatemi pregando, ma anche bevendo un bicchiere di vino, facendo festa. Sappiate che ho vissuto la mia vita felicemente, da essere umano. Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. Sono contento che domani il sole spunterà ancora", le ultime parole di Sammy, lette al funerale. Poi il vescovo ha fatto un importante annuncio.

Sammy Basso verso la beatificazione: l’annuncio del vescovo

Sammy Basso era un uomo di scienza ma con una profonda spiritualità. Lo hanno sottolineato molti utenti sui social, che lo ricordano come un uomo di fede. “Ho letto alcuni commenti sui social e molti hanno evidenziato la sua statura di cristiano con una fede matura, consapevole e fortemente radicata in Dio, come ha scritto anche nella sua ultima lettera resa nota durante il funerale – ha sottolineato Brugnotto -. Non escludo la possibilità di aprire, tra cinque anni, come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di beatificazione per Sammy Basso”, ha annunciato il vescovo. Come funziona il processo verso la beatificazione?

