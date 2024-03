Liverani esonerato. Nuovo scossone sulla panchina della Salernitana, ultima in classifica e ormai con un piede e mezzo in serie B. Dopo un filotto di sconfitte a pagarne le spese è il tecnico Fabio Liverani, subentrato da poco più di un mese a Pippo Inzaghi che a sua volta aveva sostituito in autunno Paulo Sousa. Ed è tra le possibilità, almeno a quanto si legge in queste ore, il ritorno dell’ex attaccante del Milan e della Nazionale alla guida dell’Ippocampo.

Il tecnico, ancora sotto contratto con la Salernitana dovrebbe prendere il posto di Liverani dopo il ko casalingo con il Lecce e sei sconfitte di fila. Lo scrive Sky che ricorda che a nove partite dal termine della stagione i granata sono sul fondo della classifica , a 14 punti, con un distacco dal Sassuolo di ben 9 punti. La matematica ancora non condanna i granata, ma la società del presidente Iervolino sta valutando tutte le possibili opzioni per un nuovo cambio sulla panchina, fra cui appunto il ritorno di Pippo Inzaghi. Possibile, fa sapere TuttoSalernitana anche l’ipotesi traghettatore, con Colantuono che sarebbe una garanzia quanto a gestione dello spogliatoio. Ipotesi, quest’ultima, confermata anche da SportMediaset che ricorda come il trainer romano, già alla guida della prima squadra nella stagione 2021-2022 sia l’attuale responsabile del settore giovanile.

Secondo Salernitana News ci sarebbe però stata una prima fumata grigia tra la società dell’Ippocampo e Inzaghi, per cui le quotazioni di Colantuono sarebbero in ascesa come traghettatore fino al termine della stagione. Il webmagazine granata si spinge più in là. ipotizzando un ticket Colantuono-Inzaghi in caso di retrocessione, ormai quasi certa: “Alla ripresa della preparazione domani la Salernitana sarà guidata con tutta probabilità da Stefano Colantuono. Dopo una mattinata di confronto (telefonico) con Pippo Inzaghi, Danilo Iervolino potrebbe optare per la decisione di prendere tempo e non vincolarsi subito anche per la prossima stagione a Superpippo. Salvo sorprese, si andrebbe quindi avanti fino a fine stagione con l’ex trainer atalantino come figura certamente carismatica ed in grado di governare uno spogliatoio a dir poco esplosivo fino a fine stagione”.