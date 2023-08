Adesso è ufficiale: Alexis Saelemaekers non è più un giocatore del Milan. L’esterno belga ieri si è infatti sopposto alle visite mediche e questa mattina ha siglato il contratto che lo legherà al Bologna almeno fino al termine della stagione. Prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto in favore dei falsinei a 10 milioni.

Nessuna ‘recompra’ per il Milan che ha deciso di lasciare agli Emiliani la decisione riguardo al futuro di Saelemaekers. Il Diavolo in questa sessione di mercato ha effettuato un upgrade di altissimo livello sulla propria fascia destra liberandosi sia del belga che di Messias e acquistando al contempo Pulisic dal Chelsea e Samuel Chukwueze dal Villarreal per 40 milioni di euro totali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Esordio in rossonero per Samuel Cukuwueze nel corso della sfida tra Milan e Monza valevole per il Trofeo Berlusconi

Petagna sceglie il Cagliari, il Monza aspetta Colombo

Altra operazione in Serie A riguarda Andrea Petagna che lascia il Monza per approdare al Cagliari di Claudio Ranieri. Una nuova scommessa per l’ex prodotto del vivaio milanista che proverà a suon di gol di portare una tranquilla salvezza in Sardegna. Anche il Milan è collegato a questa operazione: il Monza infatti attende la definizione dell’affare tra rossoneri e Porto per Taremi al fine di portare in Brianza il giovane attaccante italiano, ex Lecce, Lorenzo Colombo attualmente a Milanello.