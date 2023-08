Taremi-Milan ai dettagli: c’è l’ok del giocatore

Ore di fuoco per il Milan che sta per definire il decimo acquisto della sua ricchissima sessione di mercato estiva: Mehdi Taremi. Raggiunto l’accordo con il centravanti iraniano sulla base di un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più uno di bonus. Ai dettagli la trattativa con il Porto: le due società hanno raggiunto l’intesa sul costo del cartellino di Taremi (15 milioni) ma resta da definire la questione relativa alla delazione del pagamento.

Con l’acquisto di Taremi il Milan lascerà partire il giovane Lorenzo Colombo, che ha già definito il trasferimento in prestito al Monza. Proprio la compagine brianzola si è portata avanti nelle ultime ore liberando il posto che sarà dell’attaccante rossonero cedendo al Cagliari il cartellino di Andrea Petagna. Sempre in una compagine di Serie A è andato l’ormai ex esterno rossonero Alexis Saelemaekers, ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. (CONITNUA DOPO LA FOTO)

Mehdi Taremi in azione durante Iran-USA. (Photo by Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Un bomber di razza simile a Giroud

Con l’acquisto di Taremi il Milan si assicura un’alternativa più che valida ad Olivier Giroud, ormai arrivato all’età di 36 anni. Nell’ultima stagione disputata in Portogallo con la maglia del Porto Taremi ha collezionato 32 reti in 51 presenze in tutte le competizioni, compresi 5 in Champions League. A differenza di Giroud, il centravanti iraniano non disdegna anche gli assist come si può notare dai 14 messi a referto nella passata annata. A lasciare lo spazio a Taremi nella rosa milanista, oltre a Colombo, dovrebbe essere anche Divock Origi chiamato a rispondere all’offerta del Burnley che lo vorrebbe riportare in Premier dopo la singola deludente stagione in Serie A.