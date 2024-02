Sabrina Ferilli ieri è stata ospite di “Domenica In“, storico contenitore televisivo condotto da Mara Venier su Rai 1. L’attrice romana ha presentato la sua nuova fiction, “Gloria”, in onda stasera e domani su Rai 1. La Ferilli si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti del mondo del cinema e della televisione. (Continua…)

Sabrina Ferilli ospite a “Domenica In”

Nella puntata di ieri di “Domenica In” è stata ospite Sabrina Ferilli insieme ad Emanuela Grimaldi. Le due attrici hanno presentato la nuova fiction Rai, “Gloria”, in onda stasera e domani su Rai 1. È stata una lunga intervista in cui le due attrici hanno parlato della fiction, ma anche della loro vita privata. La Ferilli, in particolare, si è lasciata andare ad un duro sfogo a difesa degli artisti. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta il pubblico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)