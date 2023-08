Sabrina Ferilli, lo scatto hot sui social scatena le polemiche: “Hai dimenticato di depilarti”

Sabrina Ferilli sta trascorrendo qualche giorno di vacanze prima di riprendere il suo ruolo come giudice popolare a Tu Si Que Vales. Qualche ora fa sul suo profilo Instagram la Ferilli ha pubblicato una foto che mostra le sue gambe abbronzate su una barca. Uno scatto hot che i fan hanno apprezzato, ma anche criticato per via di un dettaglio che deve essere sfuggito all’attrice. (continua)

“Hai dimenticato di depilarti”

Sabrina Ferilli conta oltre 1,1 milioni di seguaci su Instagram e in queste ore l’attrice ha pubblicato uno scatto molto hot con protagoniste le sue gambe, mentre è sdraiata su uno yacht. La Ferilli indossa un bikini nero e tra i commenti dei fan spicca uno che le fa notare un piccolo dettaglio. “Hai dimenticato di depilarti“. Commento che Sabrina ha totalmente ignorato, m al quale hanno risposto in difesa i suoi fan: “È l’effetto dello slip del suo costume da bagno”. (continua dopo la foto)

Quando riparte Tu Si Que Vales

Sabrina Ferilli si rilassa ancora qualche giorno prima di tornare a registrare le nuove puntate della nuova edizione di Tu sì que vales, che andrà in onda da sabato 16 settembre 2023.