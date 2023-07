Rasmus Nissen Kristensen si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: arrivo in mattina nella Capitale per il classe ’97 che è giunto a Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche antecedenti la firma sul contratto. L’esterno danese giunge nella capitale con la formula del prestito secco dal Leeds.

Terminato l’iter sanitario dopo 4 ore, Kristensen giungerà nella sede del club giallorosso per apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Roma fino al termine della stagione e da lunedì si unirà in ritiro ai nuovi compagni sotto la guida di Jose Mourinho. L’esterno danese non sarà però l’ultimo colpo di calciomercato operato da Tiago Pinto che nei prossimi giorni si concentrerà sul ruolo di centravanti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alvaro Morata in azione durante Spagna-Italia, semifinale della Nations League 2022 2023. (Photo by Alexandra Fechete/DeFodi Images via Getty Images)

Mourinho vuole Morata

Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la priorità per l’attacco della Roma sembra ad oggi essere Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in uscita dall’Atletico Madrid ma i costi dell’operazione restano proibitivi. Nelle prossime ore previsto un incontro tra l’entourage dell’ex Juve e Tiago Pinto per comprendere le reali possibilità di arrivare ad un intesa. L’alternativa per l’attacco della Roma è rappresentata da Gianluca Scamacca, tifoso giallorosso sin da bambino, ma il West Ham continua a fare resistenza riguardo alla possibilità di cedere in prestito il centravanti ex Sassuolo.