Roma, c’è il sì dell’attaccante: ma bisogna trovare la formula giusta per gennaio

A Roma stanno pensando già al calciomercato, proprio mentre la Serie A si appresta a ripartire con i giallorossi in testa alla classifica insieme all’Inter. Gasperini ha in mente un countdown: il 2 gennaio. Lì si apre una finestra che potrebbe ridare ossigeno a un reparto offensivo che fin qui ha prodotto appena sette gol tra campionato e coppa, con i centravanti limitati a due reti complessive.

Numeri che preoccupano il tecnico, desideroso di un volto nuovo per evitare scosse ancora più pesanti all’inizio del 2026. E a questo scopo il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee. Gasperini lo ha sempre stimato, e l’idea di rilanciarlo nella seconda parte di stagione lo intriga. (continua dopo la foto)

L’attaccante, 24 anni, vuole lasciare il Manchester United dopo un’annata deludente e una prima metà di stagione ai margini del progetto del tecnico Amorim, e vede nella Roma di Gasperini una chance per tornare protagonista.

L’attaccante olandese sa che nella capitale avrebbe minuti da titolare e un allenatore che crede in lui. Con soli 82 minuti giocati finora in Premier, approdare a Trigoria significherebbe ritrovare il palcoscenico e, magari, rientrare nel giro della nazionale olandese. Una seconda vita calcistica che potrebbe trasformarsi in un trampolino verso il Mondiale.

La palla ora passa a Massara, chiamato a trattare con lo United, che preferisce un prestito secco. Un’idea poco gradita alla Roma, ormai decisa a investire su profili che possano diventare patrimonio del club. Non a caso, in estate era stato rifiutato uno scambio secco tra Dovbyk e Gimenez. La formula ideale resta un prestito con diritto di riscatto, o un obbligo legato alla qualificazione in Champions. (continua dopo la foto)

Zirkzee resta l’obiettivo primario, ma la Roma tiene calde anche altre piste. Piacciono Kalimuendo, attualmente al Nottingham Forest, El Mala del Colonia e Arevalo del Racing. In Italia è monitorato Giovane del Verona, valutato però solo come alternativa se dovesse sfumare l’ex Bologna, che allo United non riesce a decollare.

In attesa di gennaio, Gasperini spinge e sogna. La Roma vuole tornare protagonista anche sul mercato, e la trattativa per Zirkzee è il primo passo per ridare peso e idee al suo attacco.

