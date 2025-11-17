Inter, il derby si avvicina e per Chivu una certezza prende forma

Ad Appiano Gentile, passata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il gruppo dell’Inter si ricomporrà solo martedì, ma le notizie più importanti arrivano dagli infortunati. Denzel Dumfries non desta preoccupazioni, e questa è un’ottima notizia.

La caviglia del difensore risponde bene, le sedute di fisioterapia stanno funzionando e il laterale olandese sarà arruolabile per il derby contro il Milan. Rimane invece fuori Henrikh Mkhitaryan, mentre Matteo Darmian viaggia verso il recupero insieme a Di Gennaro e Palacios.

Per provare a spezzare il tabù rossonero – cinque derby senza vittorie – Cristian Chivu ha già deciso su chi puntare. Marcus Thuram, dopo i minuti contro Kairat e Lazio, ha sfruttato la sosta per rimettersi in condizione e tornerà titolare per la prima volta dal 30 settembre, giorno dell’infortunio in Champions.

Accanto a lui ci sarà Lautaro Martínez, galvanizzato dal gol e dall’assist servito a Messi con l’Argentina. In corsa restano le opzioni Bonny e Pio Esposito, caricato dai gol segnati con Moldova e Norvegia e dal primo centro a San Siro. (continua dopo la foto)

Solo giovedì Chivu avrà la rosa completa: rientreranno Akanji e Sucic, entrambi diffidati come Calhanoglu, che salterà la sfida della sua Turchia con la Spagna in vista dei playoff. La Croazia è già qualificata al Mondiale, mentre alla Svizzera manca solo l’aritmetica. Akanji giocherà la sua prima stracittadina, mentre Sucic resta in ballottaggio con Zielinski per affiancare Barella e Calhanoglu in mezzo.

La formazione è definita per dieci undicesimi. Resta aperto il duello tra Francesco Acerbi e Yann Bisseck per il ruolo di centrale. Da una parte l’esperienza e la capacità di leggere partite ad alto ritmo, dall’altra la velocità, fondamentale per contenere Leao e i suoi strappi in campo aperto. Un rebus che Chivu scioglierà solo alla vigilia.

Leggi anche: