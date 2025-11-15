Inter, parla Bonny: “Il nerazzurro era nel mio destino”

Inter, Ange-Yoan Bonny si è ambientato in fretta. Quattro gol, quattro assist e una sensazione sempre più netta: i nerazzurri puntano forte su di lui. E forse la storia è iniziata ancor prima della firma. “Nell’ultimo Parma-Inter, quello finito 2-2, Bastoni mi butta giù e mi dice: il prossimo anno vieni da noi…”. Sorride mentre lo racconta alla Gazzetta. Sembrava un avvertimento, invece era quasi una profezia.

#forzainter Inter, Bonny si prepara al Derby: “Vorrei la fame di Lautaro e sapermi muovere come Thuram” https://t.co/XRRTzoO12F — ForzaInter_eu (@ForzaInter_eu) November 15, 2025

Bonny ha capito presto dove è finito. Milano è una città che non lascia margini ai cali: “L’ambiente Inter è molto esigente, ti chiede sempre di più, ma mi trovo benissimo e imparo”. A Milano ha trovato la continuità che voleva e soprattutto Chivu, a cui riconosce un ruolo centrale.

“È molto importante per me. È la stessa persona vera che era a Parma, non cambia mai modo di fare. Mi chiede di essere disponibile per gli altri, di giocare prima per la squadra“. Uno spirito che il francese sta provando a cucirsi addosso, osservando da vicino i compagni che guidano il reparto.

L’attaccante è schietto: “Vorrei avere la fame sotto porta di Lautaro. Essere alla sua età il quarto marcatore della storia dell’Inter è straordinario. Lui vuole sempre segnare, bello o brutto non importa”.

Su Thuram l’ammirazione è totale: “Sa fare tutto: gol, dribbling, assist. Con lui ho qualche similitudine, ma siamo diversi e possiamo giocare insieme”. Poi un cenno a Pio, quasi affettuoso: “Pochi difendono la palla come lui. Vorrei prendere qualcosa anche da lui“.

L’orizzonte però è già sul derby del 23 novembre, una sfida che Bonny vive con occhi europei: “Come fascino Inter-Milan vale Barça-Real. Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90 minuti è una battaglia“.

E sulla posta in palio è lucido: “Non sarà decisiva, siamo solo a novembre e può succedere di tutto. Però prendere punti non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre sarebbe un bel salto“. Tra profezie sussurrate in campo e ambizioni crescenti, Bonny si sta prendendo il suo spazio. E aspetta il derby con ansia, sperando di lasciare il segno.

