Milan e Roma, duello di mercato per l'attaccante: è il candidato ideale

La necessità di trovare un centravanti affidabile sta portando Roma e Milan a battere la stessa pista sul mercato, nel tentativo di aumentare la potenza di fuoco dei rispettivi attacchi. Gimenez, Dovbyk e Ferguson per ora non sono riusciti a convincere, per cui Allegri e Gasperini hanno chiesto una mano alle rispettive società.

La “battaglia di mercato” porta dritta a Joshua Zirkzee. Le due squadre condividono il medesimo problema: manca un bomber vero, uno capace di dare peso e continuità a un reparto offensivo che finora ha viaggiato a strappi. (continua dopo la foto)

I giallorossi lavorano da tempo sul ritorno dell’ex Bologna, passato al Manchester United per 42,5 milioni nel 2024. La situazione si è però complicata negli ultimi giorni: anche il Milan è tornato sul giocatore, dopo averlo corteggiato un anno fa. A dar forza all’incrocio di interessi è la ricostruzione del Corriere della Sera, secondo cui il duello sarebbe già aperto.

I direttori sportivi, Massara e Tare, hanno iniziato a sondare il terreno con lo United, che si è detto disponibile a lasciare partire l’attaccante in prestito senza obbligo di riscatto. Una formula che permette a entrambe le società di valutare l’investimento con calma e senza vincoli immediati. (continua dopo la foto)

Il desiderio dell’olandese di rimettere piede in Serie A non è un segreto. Fin qui la sua avventura inglese è stata un lampo: appena 90 minuti in cinque spezzoni, con una sola presenza da titolare. Pochi per chi vuole convincere Ronald Koeman a inserirlo nei convocati per il Mondiale negli Stati Uniti.

Zirkzee cerca gol, spazio e soprattutto continuità. Roma e Milan lo sanno bene, e per questo gennaio rischia di diventare la data di uno scontro diretto che può pesare sul futuro delle due squadre.

