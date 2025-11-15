Juventus, Pjanic alla Continassa: si profila un clamoroso ritorno?

Juventus, una semplice visita scatena un mare di reazioni. L’arrivo di Miralem Pjanic alla Continassa ha riacceso un dibattito che sembrava archiviato: la Juventus deve davvero pensare al ritorno dell’ex regista? Il centrocampista bosniaco, oggi svincolato, si è fermato qualche ora nel quartier generale bianconero, alimentando sogni, nostalgie e una discreta dose di dubbi tra i tifosi.

Ritorno di Pjanic: sogno o realtà?



Mira ieri sera alla Continassa e ha parlato con Spalletti e Chiellini… 👀#Pjanic #Juventus #Tuttosport pic.twitter.com/7kKm4gJgyr — Tuttosport (@tuttosport) November 14, 2025

Pjanic ha condiviso sui social una foto con la maglia bianconera e il suo numero 5, accompagnandola con il messaggio “Sempre felice di tornare a casa”. L’incontro con Giorgio Chiellini e con Luciano Spalletti, immortalato in una seconda immagine, ha aggiunto ulteriore benzina alle ipotesi di un possibile rientro.

L’accoglienza alla Continassa è stata calorosa: sorrisi, abbracci e un clima da vecchi amici che si ritrovano. Da lì, inevitabilmente, l’idea del ritorno ha preso corpo sui social, soprattutto fra i tifosi più nostalgici.

Sui profili X dedicati alla Juventus sono comparsi commenti che spingono per un ingaggio a breve termine: “Per sei mesi sarebbe tanta roba”, scrive un utente. Qualcuno ricorda anche l’operazione del 2020 con il Barcellona, definita “senza senso”, evocando l’idea di un simbolico riscatto sportivo.

Ma accanto ai sogni affiora una corrente di scetticismo. Diversi tifosi sottolineano l’età del giocatore, 35 anni, e una carriera che, dopo l’addio alla Juventus, ha vissuto anni complicati tra Barcellona, Turchia, Emirati Arabi e Russia. La linea di pensiero più realista invita il club a puntare sui giovani già presenti in rosa, evitando operazioni di nostalgia.

