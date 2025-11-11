Calciomercato, il Milan a gennaio pensa al giocatore della Juventus: voci clamorose

Il Milan guarda a Torino e la Juventus potrebbe accontentarlo. Voci insistenti parlano di un possibile affare che avrebbe davvero del clamoroso e che si potrebbe realizzare già a Gennaio, liberando i bianconeri di un ingaggio importante e consegnando ad Allegri un giocatore con caratteristiche di cui il mister rossonero ha un grande bisogno.

Clamoroso David, spunta il Milan: Spalletti chiaro e l'addio alla Juve non è utopia



Sfiduciato e scontento. Spalletti ormai lo vede come il vice Vlahovic e ad Allegri piace molto, al contrario di Gimenez@tuttosport pic.twitter.com/3g9TXmrWCt — Zelus (@garante_il) November 11, 2025

Sì, perché il rapporto tra Jonathan David e la Juventus non è mai davvero sbocciato. Arrivato in estate dal Lille con aspettative altissime e presentato come il nuovo terminale offensivo bianconero, il canadese ha segnato solo alla prima giornata contro il Parma, per poi perdersi in una lunga serie di errori sotto porta e prestazioni anonime. Vittima probabilmente anche della permanenza a sorpresa di Vlahovic, che ha scombinato i piani iniziali.

David non è stato certo aiutato dal confuso turnover offensivo di Igor Tudor, che non scegliendo di avere una gerarchia o un disegno tattico preciso ha danneggiato non solo lui, ma anche gli altri attaccanti. L’involuzione del centravanti, che vanta un curriculum da goleador di tutto rispetto, è diventata il simbolo di una squadra in crisi di che ora sta cercando di risollevarsi. (continua dopo la foto)

L’arrivo di Luciano Spalletti per ora non ha cambiato la situazione. L’allenatore toscano non ha ancora utilizzato la punta canadese se non in qualche spezzone, preferendo per ora affidare l’attacco a Vlahovic. Anche per questo, nelle ultime settimane, tra i dirigenti si è cominciato a discutere di una cessione, possibilmente già nella finestra di gennaio.

Gli estimatori per David non mancano, soprattutto in Premier League, dove Tottenham e Chelsea avrebbero già manifestato un interesse concreto. Ma la pista più intrigante arriva proprio dall’Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe valutando l’opportunità di puntare sull’attaccante bianconero, vedendo in lui il possibile sostituto di Santiago Gimenez.

Milan, un goleador per Allegri

Il progetto di Massimiliano Allegri prevede un innesto con caratteristiche diverse: un giocatore in grado di andare in profondità, di dialogare con la squadra e soprattutto di buttarla dentro con regolarità. David, nonostante il periodo negativo, possiede queste doti e potrebbe rilanciarsi in un contesto tattico che lo valorizzi maggiormente.

L’operazione resta comunque subordinata alla partenza di Gimenez, che il Milan vorrebbe cedere già a gennaio per finanziare il colpo. L’idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe ai rossoneri di testare il canadese senza un impegno economico immediato troppo oneroso. (continua dopo la foto)

Da parte bianconera non si chiuderebbe del tutto alla trattativa: la società sa che così finirebbe per rinforzare una diretta concorrente, ma ha anche la necessità di alleggerire il monte ingaggi. Gli acquisti di questa estate sono stati molto costosi e per ora tutti deludenti, e i bianconeri devono cambiare rotta.

Solo una suggestione di mercato? Forse, ma se David non riuscirà a inserirsi nel gruppo e a convincere nelle prossime settimane, il valzer delle punte potrebbe partire davvero. In quel caso, la destinazione Milan non sarebbe più solo un’idea, ma una possibilità concreta.

Leggi anche: