Napoli, De Laurentiis blinda Conte: “Dimissioni? Sono solo favole”

Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in prima persona per mettere fine alle indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta degli azzurri per 2-0 a Bologna. In un post pubblicato sul proprio profilo X, il presidente ha blindato il suo tecnico.

Napoli, De Laurentiis: “Dimissioni Conte? Falsità, sono orgoglioso di avere un uomo vero come lui al mio fianco” 🎙️#milanpresshttps://t.co/lE1PdbUQSk — MilanPress.it (@MilanPress_it) November 10, 2025

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Tra me e lui c’è sintonia, sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come Antonio, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione”.

De Laurentiis ha voluto sottolineare il legame che lo unisce al tecnico e la fiducia totale nel suo lavoro: “Esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le tre ‘C’, che piacciono molto ai napoletani: cuore, coraggio e carattere. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e ai tifosi”.

Le dichiarazioni del patron arrivano dopo lo sfogo di Conte al termine della gara del Dall’Ara, in cui il tecnico aveva ammesso apertamente la propria preoccupazione per il momento negativo della squadra, mettendo sotto accusa i suoi giocatori. (continua dopo la foto)

“Sono preoccupato, cinque sconfitte sono troppe. Non sto facendo un buon lavoro, io parlo ma non mi capiscono, o qualcuno non vuole sentire. Non possiamo continuare così”, aveva detto l’allenatore, aggiungendo di voler “parlare con il club per capire come cambiare l’energia e la mentalità del gruppo”.

Un vertice tra allenatore e dirigenza è previsto nelle prossime ore, per analizzare il periodo complicato e capire come proseguire insieme. Ma dopo le parole di De Laurentiis, la strada della continuità sembra la più probabile: il Napoli resta unito attorno al suo tecnico, chiamato a riaccendere la scintilla in uno spogliatoio che ha perso fiducia.

Leggi anche: