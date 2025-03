Roma, ascolta Ranieri: “Champions League? Ora viene il bello”

La cura di Claudio Ranieri per la Roma è stata quasi miracolosa. Dopo un avvio di stagione disastroso e due cambi in panchina – con il passaggio da De Rossi a Juric senza ottenere risultati – l’arrivo del tecnico romano ha trasformato la squadra giallorossa.

👀I segreti della #Roma di #Ranieri: ecco come Sir Claudio ha rigenerato la squadra https://t.co/r4HlZFLsJY — Corriere dello Sport (@CorSport) March 19, 2025

Nel 2025 il rendimento della Roma è stato impressionante: otto vittorie in dieci partite e quattro successi consecutivi in trasferta, dopo un digiuno di tredici gare fuori casa. Un cammino da primato, che vede i giallorossi avanzare con un passo da scudetto e recuperare posizioni su posizioni.

Anche per questo motivo la Roma, ora settima in classifica, è tornata in corsa per un posto in Europa, con l’ipotesi Champions League che fino a pochi mesi fa sembrava irrealistica. L’artefice di questa rinascita è senza dubbio l’esperto tecnico romano, che ha ricevuto per la terza volta in carriera il prestigioso Premio Maestrelli.

Roma, Claudio Ranieri: “Giocare con leggerezza”

“Non posso dire di essere stupito da questa situazione perché sono sempre positivo nei confronti dei miei giocatori”, ha dichiarato Ranieri. “Il gruppo che ho trovato è forte, ma aveva perso autostima. Io ho solo cercato di restituire loro ciò che meritano e sono stati i ragazzi a fare molto per cambiare la situazione“.

Ranieri, però, avverte che la parte più difficile deve ancora arrivare. “Ora viene il bello e anche il difficile. Noi però dobbiamo continuare a giocare con leggerezza e la voglia di far innamorare i nostri tifosi”. La Roma sogna e, con Ranieri in panchina, tutto sembra possibile.

