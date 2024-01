Roma, nuovo infortunio per Dybala: le ultime

Brutte notizie da Trigoria dove c’è apprensione per Paulo Dybala, uscito all’intervallo nel derby di Coppa Italia sostituito da Lorenzo Pellegrini. L’argentino questa mattina non si è allenato insieme ai compagni nel centro sportivo giallorosso ed è rimasto sotto osservazione dello staff medico che ha preferito tenerlo a riposo.

Secondo le ultime indiscrezioni non ci sono speranze per Mourinho di avere la Joya in campo contro il Milan a San Siro domenica 14 gennaio. L’ex Juventus si sottoporrà a nuovi esami strumentali nelle prossime 24-48 ore, si teme una lesione al flessore che potrebbe portare all’ennesimo lungo stop per l’attaccante argentino. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Paulo Dybala visibilmente deluso dopo l’occasione sprecata (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Quarto infortunio stagione per Dybala

Paulo Dybala non è nuovo a problemi fisici, quello accusato contro la Lazio in Coppa Italia potrebbe infatti essere il quarto stop per la Joya che già ad inizio stagione aveva dovuto saltare per infortunio la gara d’andata contro il Milan a causa di un problema agli adduttori. Altri stop con Monza, Slavia Praga e Inter e nelle scorse settimane è rimasto in infermeria perdendo così i match contro Sheriff, Bologna e Napoli a causa di un infortunio al bicipite.