Roma, infortunio Dybala: i tempi di recupero

Paulo Dybala dovrà stare fermo per qualche giorno a causa dell’infortunio subito nella partita tra Roma e Fiorentina, terminata con il risultato di 1-1. L’attaccante argentino ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra al 22′ del primo tempo, dopo aver servito l’assist a Lukaku per il gol del vantaggio. Sostituito da Azmoun, Dybala è uscito dal campo zoppicando e con il volto preoccupato.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti da Trigoria, per la Joya dovrebbe essere esclusa la lesione muscolare, ma visti i precedenti (si è fermato tre volte in stagione) i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno alle due settimane.

I tempi di recupero di Dybala

Dybala salterà dunque la sfida europea contro lo Sheriff e quella di campionato contro il Bologna, a cui si aggiungeranno le assenze di Lukaku (squalificato) e Azmoun (infortunato), e dovrebbe rientrare a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Napoli del prossimo 23 dicembre. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Paulo Dybala festeggia con il compagno Romelu Lukaku dopo il gol (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Squalificato Lukaku

L’attaccante argentino, come detto, non sarà il solo indisponibile d’eccellenza tra le fila giallorosse: anche Romelu Lukaku, in gol e poi espulso contro la Fiorentina, sarà costretto a saltare le prossime gare. Un rosso da record per il centravanti belga che non lasciava il campo anticipatamente da 388 partite consecutive nei 5 maggiori campionati europei.