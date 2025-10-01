Roma, Gasperini sprona i suoi prima del Lille: “Cosa voglio da Dovbyk e Ferguson”

Roma, alla vigilia della seconda partita di Europa League, forse la più complicata della prima fase, Gian Piero Gasperini ha incontrato i giornalisti a Trigoria insieme a Evan N’Dicka. Domani sera all’Olimpico la Roma sfiderà il Lilla, attualmente sesto in Ligue 1 e distante cinque punti dalla vetta del campionato francese.

🟡🔴 VIDEO – Gasperini e il siparietto con Ndicka: "Dovrei provarti a destra. Ci ha giocato Hermoso, puoi farlo anche tu…"



▶️https://t.co/clHownh9b4#AsRoma pic.twitter.com/oi8NxJn4Zn — laroma24.it (@LAROMA24) October 1, 2025

Il tecnico giallorosso non si è sbilanciato sulle scelte di formazione, ma ha tracciato le linee guida in vista della gara. Gasperini ha sottolineato che, nonostante le assenze in attacco, la condizione resta positiva: “Stiamo bene, al massimo mentalmente si può pagare qualcosa, ma siamo pronti“.

L’allenatore ha insistito sulla necessità di coniugare ambizione e concretezza: “Dobbiamo avere la forza di dimenticare le vittorie in campionato, anche se fanno piacere. Domani affrontiamo una squadra difficile e propositiva. Ci serve più credibilità, anche se è giusto essere ambiziosi”.

Alla domanda sul peso relativo tra campionato ed Europa League, Gasperini non ha avuto dubbi: “È importante tutto, tutte e tre le competizioni. Dobbiamo affrontarle tutte senza fare scelte“.

Il difensore ivoriano, protagonista di una crescita costante, ha sottolineato la compattezza difensiva della squadra: “Abbiamo degli attaccanti che difendono bene e un ottimo portiere: questo è un buon inizio, anche se non basta“.

N’Dicka ha però raffreddato gli entusiasmi su un possibile trionfo europeo: “Per parlare di vincere la coppa è troppo presto. Magari arriviamo in semifinale e poi ci pensiamo, ma ora è presto: l’obiettivo è qualificarci prima possibile“.

Sul fronte della rosa, Gasperini ha spiegato che l’infermeria non desta particolari preoccupazioni, ma il reparto offensivo resta un punto dolente: “Davanti abbiamo meno alternative, con Dybala e Bailey fuori siamo costretti a usare sempre gli stessi. Nessun problema fisico, ma a livello mentale si gioca tanto“. Poi il tecnico ha parlato di Dovbyk, tornato in campo e al gol dopo un periodo difficile, e di Ferguson: “Da loro mi aspetto prima di tutto che crescano fisicamente“, ha spiegato.

Roma, Gasperini è categorico: “Importanti tutte le competizioni”

In difesa, invece, il tecnico ha promosso il rendimento complessivo: “Dietro stiamo facendo bene, c’è grande turnover e chi entra risponde. Hermoso, N’Dicka, Mancini e Celik hanno dato garanzie, il momento di Ghilardi arriverà”.

Infine, Gasperini ha messo in guardia sulla pericolosità degli avversari: “Il Lilla è una squadra dinamica e organizzata, giocano in modo offensivo. I risultati non sempre li hanno premiati, ma le prestazioni sono state buone. Dobbiamo essere attenti e preparati“.

L’Olimpico si prepara così a una sfida delicata, con la Roma chiamata a confermare il buon avvio stagionale e a mettere in discesa il proprio cammino europeo.

Leggi anche: