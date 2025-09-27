Roma, Gasp “gela” Pellegrini: “I problemi non sono risolti”

Alla vigilia della sfida contro il Verona, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa della squadra, del momento e della gestione dei giocatori. Nessun turnover massiccio è previsto per il match di domani, nonostante sia la terza partita in una settimana per i giallorossi.

🗣️ #Gasperini sul dualismo #Ferguson–#Dovbyk: “Nessuno dei due è davanti, se la giocano sempre” 🔥



📌 E sull’ucraino: “È in crescita sotto l’aspetto atletico. Deve essere in grande condizione fisica per mascherare alcune difficoltà tecniche” 👤#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/3NiFkJbySS — laroma24.it (@LAROMA24) September 27, 2025

“A parte Dybala e Bailey, gli altri sono tutti disponibili”, ha spiegato Gasperini. “Non sono mai per un turnover ampio, soprattutto in questo periodo perché c’è bisogno di giocare con continuità. Dobbiamo fissare delle situazioni di gioco e la squadra si sta esprimendo meglio”.

“Mercoledì abbiamo giocato e abbiamo avuto un giorno in più di riposo. Ci sono anche cinque cambi a disposizione, qualcosa potrà accadere perché giocheremo giovedì e di nuovo domenica, ma la mia intenzione è quella di non modificare troppo la squadra”.

Roma, Gasperini non vuole il turnover massiccio

Il tecnico ha parlato anche della partenza del campionato: “Non so se sia la migliore della mia carriera, ma è una buona partenza sul piano dei risultati. La squadra cresce ogni partita e mette qualcosa in più. Prima di raccogliere dobbiamo seminare. Siamo contenti dei risultati, ma non è il momento di guardare queste cose. Dobbiamo far giocare meglio la squadra e avere più solidità, poi continueremo a inserire giocatori affidabili”.

Sul lavoro in zona gol, Gasperini ha aggiunto: “Bisogna migliorare sugli inserimenti, sulla partecipazione di tutti, sulle rifiniture e sulla costruzione del gioco. Se costruisci bene sei più pericoloso. Il gol di Mancini è stato importante, molto efficace per l’inserimento. Possiamo fare così con più giocatori. L’efficacia davanti porta gli attaccanti a essere prolifici”. (continua dopo la foto)

Sulla situazione di Pellegrini, Gasperini non ha voluto sbilanciarsi: “La società è contenta quando i giocatori fanno bene. La risposta più importante l’ha data lui nel derby, ma se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo. Deve ritrovare continuità, forza, carattere e personalità. Ha tutte queste qualità e deve entrare nel gruppo di quegli 8/9 che avevo citato”.

Sui giovani come Ghilardi e Ziolkowski, ancora in attesa del loro momento: “Stanno facendo bene. La loro sfortuna è che davanti hanno giocatori in grande forma. Io guardo sempre la squadra: Mancini, Ndicka, Hermoso e Celik stanno dando ottime prestazioni”.

Infine, Gasperini ha parlato della gestione della fascia sinistra: “Non è un problema se gioca Tsimikas o Angelino. Sarà un problema se la Roma fa bene o male. Tsimikas ha esperienza al Liverpool e ha dimostrato subito di essere pronto. È un giocatore molto utile e abbiamo la fortuna di avere due ottimi giocatori a sinistra”.

Leggi anche: