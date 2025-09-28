Home | La Roma vince ancora e trova i gol degli attaccanti: col Verona finisce 2-0

La Roma di Gian Piero Gasperini continua la sua marcia vincente. All’Olimpico i giallorossi superano per 2-0 l’Hellas Verona, in una partita combattuta e aperta fino alla fine. A decidere l’incontro le reti di Artem Dovbyk nel primo tempo e di Matias Soulé nella ripresa.

Un gol per tempo, Dovbyk al primo e Soulé nella ripresa 👏



Vinciamo 2-0, per noi è il quarto successo su cinque di Serie A 👊



Forza grande Roma 💛❤️#RomaVerona pic.twitter.com/ukVONQ2euv — AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025

Dovbyk apre subito le danze

La partita si sblocca già dopo 7 minuti: su un cross morbido dalla trequarti di Celik, Dovbyk anticipa il difensore e insacca di testa per l’1-0. Il Verona non si abbatte e reagisce con Gift Orban, che si rende pericoloso in due occasioni e colpisce anche una clamorosa traversa a porta vuota con Svilar battuto.

Soulé chiude i conti nella ripresa

Nella seconda frazione la Roma cerca di controllare il gioco, mentre il Verona prova a sfruttare le ripartenze veloci. La difesa giallorossa, però, regge e Svilar si conferma decisivo tra i pali. A dieci minuti dal termine, i capitolini trovano il raddoppio: recupero palla a centrocampo di Kone e Pellegrini, con il francese che serve Soulé in area per il comodo 2-0.

Finale senza sorprese

Nel finale l’Hellas prova a riaprire la gara, ma il gol di Orban allo scadere viene annullato per un tocco di mano. La Roma conquista così un’altra vittoria importante, confermandosi in crescita e ritrovando i gol dei suoi attaccanti.

Leggi anche: