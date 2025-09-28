Ansia Cagliari per Belotti: sospetto grave infortunio al ginocchio contro l’Inter

Momenti di paura in casa Cagliari per Andrea Belotti. Nel match perso 2-0 contro l’Inter, giocato il 27 settembre, l’attaccante rossoblù è stato costretto a lasciare il campo poco prima dell’intervallo a causa di un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Dopo un lancio in profondità, il “Gallo” ha provato a contendere il pallone a Josep Martinez in area, ma si è accasciato a terra tra le lacrime, senza riuscire a poggiare la gamba.

Le parole di Pisacane

A fine partita, il tecnico Fabio Pisacane ha confermato la preoccupazione:

«Gli ho parlato subito, ha sentito crac. Ora incrociamo le dita». Il sospetto è quello di una lesione al legamento crociato, ma sarà necessario attendere gli esami strumentali per avere certezze.

Il percorso recente del “Gallo”

Belotti, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021, è arrivato in Sardegna la scorsa estate dal Benfica per rilanciare la sua carriera in Serie A. Il suo impatto con la maglia rossoblù era stato immediato: il 19 settembre aveva realizzato una doppietta decisiva contro il Lecce (2-1), regalando tre punti preziosi al Cagliari.

Attesa e timori

L’attaccante è uscito dal campo sorretto dallo staff medico e sostituito da Prati. Ora la società e i tifosi attendono con ansia l’esito degli accertamenti. Una lunga assenza di Belotti rappresenterebbe un colpo durissimo per l’attacco rossoblù e per i piani stagionali della squadra sarda.

