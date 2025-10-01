Le principali notizie sportive di oggi, 1° ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla serie A e dalle polemiche sugli arbitri, con i chiarimenti del designatore Rocchi. Poi la Juventus, che sconta un inizio campionato sottotono dei nuovi arrivati, nonostante l’importante investimento sul mercato; quindi i Napoli, con riflettori su Kevin De Bruyne e sul rendimento “da top” che ancora non si vede. Poi torniamo alla Champions e alla netta vittoria dell’Inter sullo Slavia Praga e all’infortunio di Thuram. Infine, il tennis con il nuovo trionfo di Jannik Sinner, questa volta a Pechino, dove si è aggiudicato il trofeo ATP 500.
Il TG di Sport.it del 1° ottobre 2025
Rocco Placanica 1 Ottobre 2025