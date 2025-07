Roma, El Ayanoui si presenta: “Gasperini è un grande, voglio imparare”

La Roma riparte con ambizione e idee nuove. L’arrivo di Gian Piero Gasperini ha acceso l’entusiasmo di una piazza che sogna in grande, immaginando un futuro fatto di calcio offensivo e personalità. Dopo anni di progetti altalenanti, il club giallorosso sembra voler imboccare una direzione chiara, basata su gioco, intensità e crescita dei talenti.

Tra i primi volti del nuovo corso c’è Neil El Aynaoui, centrocampista moderno e promettente acquistato dal Lens per 25 milioni più bonus, pronto a mettersi al servizio del suo nuovo allenatore. Intervistato dai canali ufficiali del club, il giocatore non ha nascosto l’ammirazione per il Mister.

“Seguivo Gasperini già quando ero in Francia, è un grande allenatore che ha mostrato grandi cose con l’Atalanta”, ha detto il francese. “Trovo un grande tecnico in un grande club, un allenatore a cui piace proporre un calcio offensivo, dunque non vedo l’ora di iniziare a lavorare e a imparare da lui”.

Parole entusiaste, accompagnate da grande ottimismo per la nuova avventura. “Ho ricevuto un’ottima accoglienza fin dal mio arrivo in aeroporto e anche oggi durante le visite mediche. È stata favolosa, mi fa molto piacere”, ha aggiunto il nuovo numero otto giallorosso.

Nel corso della sua prima intervista, El Aynaoui ha anche tracciato un identikit tecnico di sé stesso: “Mi definirei un centrocampista moderno, resistente dal punto di vista fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi, e di coprire molto campo con intensità e generosità”, ha spiegato.

“Ho giocato anche più avanti in passato, quindi ho sempre avuto senso del gol. Ci sono sistemi in cui posso fare bene entrambe le fasi: è quello che mi piace e che so fare, quando ci riesco sono molto felice”.

Non manca un riferimento al passato, e a una passione giovanile che lo accompagna ancora oggi: “Sono cresciuto nei pressi di Barcellona, quindi tifavo per la squadra della città. Sono sempre stato un grande fan di Andres Iniesta, ho sempre sognato di indossare il numero 8”, ha concluso.

Con un numero importante sulle spalle e la fiducia di un allenatore esigente come Gasperini, El Aynaoui si prepara a entrare nel cuore pulsante del nuovo progetto della Roma. E i tifosi aspettano di vederlo presto protagonista.

