Buone notizie per la Roma di Jose Mourinho in vista della sfida del 30 dicembre che vedrà i giallorossi affrontare la Juventus all’Olimpico per la gara valevole la 18esima giornata di Serie A. Sono ben 12 i punti che separano le due compagini, con i Capitolini che tenteranno di riavvicinarsi ai rivali nel big match potendo contare sull’apporto di un grande ex.

Secondo quanto trapela da Trigoria infatti Paulo Dybala oggi ha preso parte alla sessione di allenamento insieme ai compagni per la prima volta dal 10 dicembre scorso, giorno della lesione muscolare rimediata contro la Fiorentina. Una notizia positiva che immette una buona dose di ottimismo in casa Roma anche in vista di una possibile convocazione della Joya contro la sua ex squadra, la Juventus. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dybala a terra durante la sfida tra Roma e Fiorentina di Serie A (Getty Images)

Le buone notizie per Lukaku e co. non è però relativa al solo recupero di Dybala: anche Renato Sanches e Kumbulla sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo. Il difensore in particolare potrebbe essere alla sua prima presenza stagionale dopo l’infortunio al crociato che l’ha costretto a saltare gli ultimi mesi. Buone notizie anche sul fronte Juventus dove Chiesa e Locatelli si sono allenati a parte, ma dovrebbero tornare in gruppo nella giornata di mercoledì. C’è ottimismo sulla loro convcazione per la sfida contro la Roma.