Roma, Dobvik può partire: intanto per Gasperini c’è un nome importante e centrocampo

Il mercato della Roma si muove fra colpi messi a segno e la necessità di fornire nuovi calciatori a Gasperini, che sul questo punto è stato categorico: mancano ancora quattro o cinque tasselli per definire adeguatamente la rosa. E in ballo ci sono ancora nomi in uscita. Intanto, però, arriva una (parziale) buona notizia.

🟠🔴 La #Roma valuta Jan #Ziolkowski del Legia per la difesa: un centrale classe 2005, con leadership naturale ma ampi margini di crescita tecnica👇 https://t.co/Ep2XEgwxKx — Persemprecalcio (@persemprecalcio) August 4, 2025

Claudio Echeverri ha scelto: vuole solo la Roma. Il gioiello argentino classe 2006, di proprietà del Manchester City, ha declinato l’opzione Girona, individuata inizialmente dagli inglesi come tappa ideale per garantirgli minutaggio. Ma Echeverri ha altri piani. Dopo aver faticato a trovare spazio nei primi sei mesi in Inghilterra, ora sogna la Serie A e lo ha detto chiaro e tondo a Matías Soulé e Paulo Dybala, che lo hanno chiamato per convincerlo. E lui non ha esitato: “Voglio giocare alla Roma”.

Il piano del City ricalca il “modello Savinho”, esploso proprio al Girona prima di rientrare nei radar di Guardiola. Echeverri però non ci sta: per lui Roma significa maggiore visibilità e possibilità di giocare in Europa, un aspetto chiave anche per la nazionale di Scaloni, che punta su di lui per il Mondiale giovanile estivo. Il problema?

Il City non intende inserire alcun diritto di riscatto nella trattativa. E su questo punto, i giallorossi non sono disposti a cedere. La soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto molto alto, magari sopra i 30 milioni, per non precludersi ogni possibilità futura.

Nel frattempo, Frederic Massara muove le pedine in uscita. Saud Abdulhamid va in prestito al Lens con diritto di riscatto, mentre Ola Solbakken lascia definitivamente Trigoria: il norvegese si trasferisce al Nordsjaelland, dopo il prestito a Empoli. Intanto, si monitora la posizione di Artem Dovbyk, che non ha convinto Gasperini nei primi giorni di ritiro.

Se l’ucraino dovesse partire (la valutazione è di circa 32 milioni di euro), la Roma potrebbe puntare su Krstovic o Fabio Silva. Il portoghese rappresenta anche un’alternativa in trequarti, in caso saltasse definitivamente l’operazione Echeverri. In viale Tolstoj tutto ruota attorno al giovane argentino. Il suo sì c’è. Ora tocca al City e a Massara.

