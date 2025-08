Serie A e calciomercato, cosa serve ancora alle grandi: i nomi in ballo

Il tempo stringe, il mercato per le squadre di Serie A entra nella sua fase decisiva e le grandi del nostro campionato sono ancora lontane dal completare i propri piani. Se il Napoli ha lavorato con anticipo e ha già messo parecchio fieno in cascina, altrove c’è ancora molto da fare. Mancano uscite, mancano colpi importanti, manca in molti casi anche una strategia visibile.

📊 NUMERO di OPERAZIONI (acquisti + cessioni) di ogni squadra di Serie A 🇮🇹 nel #calciomercato



🥇 Cremonese 3️⃣0️⃣

🥈 Napoli 2️⃣7️⃣

🥉 Bologna, Hellas Verona 2️⃣4️⃣

🎖️ Fiorentina 2️⃣2️⃣

🎖️ Como 2️⃣1️⃣

🎖️ Roma, Cagliari, Genoa 2️⃣0️⃣

🎖️ Torino 1️⃣8️⃣

🎖️ Sassuolo 1️⃣7️⃣



+ datos abajo 👇 pic.twitter.com/SXkG6uS8Nc — Michele (@micheleg21) August 4, 2025

Il campionato inizia ad Agosto, e sulla piazza le società iniziano a muoversi per le pedine più attese. Fra i nomi in primo piano per i reparti offensivi ci sono Federico Chiesa a Rasmus Hojlund, passando per le tante operazioni ancora in sospeso a centrocampo e sulle fasce.

La campagna acquisti del Napoli è stata fin qui la più convincente, nonostante qualche limite strutturale emerso nelle prime uscite di Conte. Gutierrez e Miretti sono i prossimi obiettivi concreti. Per l’esterno sinistro c’è un’intesa ormai raggiunta con il Girona, mentre la trattativa con la Juve per il centrocampista resta bloccata sui 10 milioni offerti da Manna contro i 20 chiesti da Comolli.

Intanto resta da chiudere la questione esterno offensivo: Sterling, Grealish e Chiesa sono i nomi sul taccuino, ma l’azzurro è il più accessibile in termini di costi e gradimento. Se parte Raspadori, si aprirà anche il capitolo punta. (continua dopo la foto)

Rasmus Hojlund del Manchester United festeggia con Bruno Fernandes del Manchester United (R) e Jonny Evans del Manchester United (L) dopo aver segnato il terzo gol durante la partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa all’Old Trafford il 26 dicembre 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

L’Inter ha le idee piuttosto chiare su Ademola Lookman, l’esterno dell’Atalanta che piace molto a Chivu. Il problema è la posizione della Dea, che chiede almeno 50 milioni. Per questo Ausilio si guarda intorno: piacciono Nkunku, in uscita dal Chelsea, e Chiesa, che potrebbe liberarsi dal Liverpool. In difesa, dopo il passo indietro su Leoni, si punta dritto su Koni De Winter, reduce da una buona stagione al Genoa.

In casa Milan si devono ancora risolvere diverse situazioni. Vlahovic è l’obiettivo principale, ma tra cartellino (almeno 25 milioni) e ingaggio (12 netti), l’operazione è quasi proibitiva. Ecco perché il club tiene vive anche le piste Hojlund, Schick e Krstovic A centrocampo è bloccata la pista Jashari, mentre il nome nuovo per la fascia destra è quello di Athekama dello Young Boys, valutazione sotto i 10 milioni.

Serie A, le difficoltà della Juventus

La Juventus si muove con cautela, ostacolata da una rosa sovradimensionata. Il vero nodo è Vlahovic, la cui cessione è fondamentale per sbloccare nuove trattative. In entrata, si guarda con attenzione a Hjulmand, mentre restano in piedi le piste legate a Sterling e Grealish, che però dipendono da molte variabili.

Dopo aver fatto cassa con Retegui, ora l’Atalanta lavora alla cessione di Lookman con la stessa freddezza dimostrata lo scorso anno per Koopmeiners. Sul fronte acquisti, serve una punta da affiancare a Scamacca: Arokodare, Mateta e Krstovic sono i tre nomi in ballo. A centrocampo ci sarà qualche movimento, ma dipenderà anche dalla permanenza di Ederson.

Un mese al termine e ancora tante domande senza risposta. Il mercato delle big italiane è attivo, ma poco lineare. Servono idee, servono decisioni nette. E servono soprattutto i colpi veri. Quelli che, finora, si sono visti solo a metà.

