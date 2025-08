Napoli, due nuovi acquisti quasi conclusi: si guarda al futuro

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, mostrando una linea precisa: giovani di talento, con esperienza e margini di crescita, per costruire una rosa competitiva anche in Champions League. Le prime amichevoli hanno evidenziato qualche difficoltà d’equilibrio, ma la dirigenza è al lavoro per colmare le lacune e dare a Conte gli elementi giusti per assemblare la squadra. Ora il mirino è puntato su due nuovi obiettivi: Miguel Gutierrez e Fabio Miretti.

Pasquale Mazzocchi risponde alla domanda sul futuro ai microfoni di Sky Sport, dopo l'amichevole contro la Casertana 🗣️



Il nome di Miguel Gutierrez non è nuovo dalle parti di Castel Volturno. Il terzino sinistro del Girona, classe 2001, era già stato seguito dal club a gennaio e poi nuovamente a inizio estate. Adesso, però, i tempi sembrano maturi per chiudere: c’è un’intesa di massima con gli spagnoli, sulla base di 18 milioni di euro. Restano da definire solo alcuni dettagli legati a bonus aggiuntivi, chiesti dal club catalano per alzare leggermente l’asticella.

Per il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e reduce da una stagione brillante in Liga, è pronto un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni a stagione. Gutierrez andrebbe a rinforzare la fascia sinistra, offrendo qualità e spinta in un reparto in cui Conte vuole alternative solide.

Più delicata, ma comunque in fase avanzata, la trattativa per Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 della Juventus ha già dato l’ok al trasferimento e attende solo l’accordo tra i club. Il ds Manna ha avanzato una prima proposta da 10 milioni, respinta da Comolli, che ne chiede 20. L’impressione, però, è che si possa arrivare a una stretta di mano a metà strada, con 15 milioni come cifra di chiusura.

Miretti sarebbe un tassello importante per completare il centrocampo azzurro, offrendo a Conte una mezzala giovane ma già rodata, con esperienza in Serie A e in campo internazionale. L’operazione rientra in quella strategia che vede il Napoli costruire non solo per l’immediato, ma anche per consolidare le basi a medio termine.

Se entrambe le operazioni andranno in porto nei prossimi giorni, il Napoli potrà presentarsi ai blocchi di partenza della stagione 2025/26 con una rosa molto più vicina alle idee di Conte. E con due rinforzi in più che parlano già il linguaggio dell’Europa.

