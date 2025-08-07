Napoli, parla Lukaku: “Ho risposto a chi mi dava per finito, e sulla lite con Ibra…”

Il nuovo Napoli di Antonio Conte ha un “vecchio” simbolo simbolo. Romelu Lukaku si è ripreso la scena e lo ha fatto a modo suo, trascinando gli azzurri verso lo scudetto e con un’intervista carica di orgoglio. Il belga ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro, dove si prepara per la sua quarta stagione in Serie A. Il messaggio è chiaro: “A Napoli è la mia rivincita”.

Il rapporto con Antonio Conte resta centrale nella narrazione di Lukaku: “Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche”. Un legame forte, coltivato dai tempi dell’Inter, che oggi si rinnova sotto il Vesuvio.

Lukaku non esita a metterlo in cima alla lista degli allenatori che più lo hanno segnato: “Conte è come Martinez col Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht. Sono loro che mi hanno cambiato la vita”. Parole che suonano come un’investitura per un nuovo ciclo.

Nel finale dell’intervista arriva una frase pesante quanto inaspettata. A una domanda su Zlatan Ibrahimovic, con cui ebbe un durissimo scontro verbale nel derby di Milano, Lukaku risponde così: “Non serve” (chiarire, ndr). “Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico”. Una frase breve, ma carica di significato. Non una riconciliazione, ma un’apertura al rispetto, inedita rispetto ai toni di quella lite rimasta nella memoria del calcio italiano.

Lukaku parla anche della sua voglia di rivalsa. Dopo stagioni difficili, ha trovato al Napoli un ambiente in cui ricostruirsi: “La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale”. Il gol decisivo nella sfida scudetto lo ha raccontato così. (continua dopo la foto)

Antonio Conte Head Coach of SSC Napoli celebrates the victory of Italian championship at the end of the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on May 23, 2025 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

“C’era pure un po’ di tecnica eh, ho fatto un tunnel”, ride. “Era rabbiosa perché mi avevano dato tutti per morto. Per tre anni mi hanno messo la croce addosso”. E poi le lacrime: “Mi sono tolto di dosso un peso incredibile. Vincere una volta capita. Farlo due volte significa essere un vincente”.

Nel confronto con il Lukaku dell’Inter, Big Rom si dice cambiato: “Ora sono più esperto, sicuro. Faccio tanto lavoro tattico a casa, ho più controllo delle cose. Prima ero più reattivo, ora vedo prima l’azione. E sono più altruista, lo dicono gli assist”.

Nessuna voglia di polemiche, nemmeno sulle vecchie ferite dell’Inter, dalla finale di Champions persa alla cessione controversa: “L’ho vissuta male, ma non ho parlato. Ogni volta che ho detto la verità, è stata vista come una cosa scomoda. Ora evito”.

