Milan, entusiasmo alle stelle: e ora c’è un grande passo avanti per la punta

Il Milan sta infiammando il mercato estivo con una serie di mosse che stanno facendo impazzire i tifosi. L’entusiasmo dei fan rossoneri è alle stelle. Dopo l’ufficialità di Jashari e gli ottimi acquisti di Modric, Ricci ed Estupinian, il club guidato da Massimiliano Allegri si concentra ora sul reparto offensivo. L’obiettivo è un centravanti d’area da almeno 15 gol stagionali, in grado di completare il reparto con Santiago Gimenez.

AC #Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti✍️🔴⚫️ pic.twitter.com/0rATYuQQly — Giulia Mazzoleni⚽️🏎 (@giulymazzo28) August 7, 2025

Da oggi c’è un nome che prende sempre più quota. Con Athekame in arrivo per la difesa, il Milan si muove per Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 dello United, già conosciuto in Serie A per la sua esperienza con l’Atalanta. I contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore sono stati positivi, e Hojlund ha fatto sapere di gradire molto un ritorno in Italia. La sfida con il Diavolo lo stimola, conosce il campionato e avrebbe già dato il suo sì al trasferimento.

L’United ha già rinforzato l’attacco con Cunha e Mbeumo, e ora punta forte su Sesko: Hojlund, voluto a suo tempo da Ten Hag, è ormai un esubero. I Red Devils chiedono 34,5 milioni di euro, ma la cifra è ritenuta trattabile. Il Milan potrebbe cercare una formula simile a quella che ha portato Rashford al Barcellona, ma al momento gli inglesi non sono favorevoli al prestito perché puntano a monetizzare per finanziare nuovi acquisti.

Più lenta e complessa la pista Dusan Vlahovic, per motivi sia tecnici che finanziari. La Juventus, a differenza dello United, non è ancora in esubero in attacco: fino a quando non avrà chiuso per David e Kolo Muani, sarà difficile trattare il serbo. Inoltre, il suo ingaggio da 12 milioni netti a stagione è ben oltre la soglia rossonera: il Milan potrebbe spingersi a 6-7 milioni, ma così rischierebbe di far saltare l’equilibrio del monte stipendi, con richieste più alte anche da parte dei giocatori in trattativa per il rinnovo. (continua dopo la foto)

La valutazione del cartellino, poi, non aiuta. La Juve ha a bilancio Vlahovic per 19,5 milioni e non accetta minusvalenze. Chiede 30 milioni, ma la cifra potrebbe scendere se i bianconeri completeranno prima il reparto. L’alternativa sarebbe uno scambio, ma anche qui le difficoltà non mancano: Thiaw piace alla Juve ma ora vale più di 30 milioni, Saelemaekers interessa a Tudor ma è stato richiamato da Allegri, mentre Bennacer, Adli e Chukwueze non scaldano i bianconeri.

Dunque il Milan ora ha davanti due strade: tentare subito l’affondo per Hojlund sfruttando il gradimento del giocatore e il momento favorevole, oppure attendere ancora qualche settimana, cercando di abbassare ulteriormente le richieste di United o Juve. I segnali, però, sono chiari: i rossoneri non vogliono chiudere il mercato senza aver potenziato anche il reparto offensivo. E con le idee chiare su chi piace, la partita è appena cominciata.

