Roma-Braga, le probabili formazioni: Ranieri senza Cristante e Pellegrini, Dybala c’è

Roma-Braga probabili formazioni del match di Europa League che si gioca oggi alle 18:45 allo stadio “Olimpico”. La Roma di Claudio Ranieri è pronta a ospitare lo Sporting Braga in una sfida cruciale per la sesta giornata della fase a girone unico della EL. Entrambe le squadre si giocano il tutto per tutto per assicurarsi un posto nella fase successiva del torneo: i giallorossi devono recuperare un punto di svantaggio sui portoghesi, mentre il Braga mira a consolidare la propria posizione e blindare la qualificazione.

La situazione in casa Roma

Reduci da un pareggio acciuffato all’ultimo respiro contro il Tottenham, i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi agli ottavi di finale. Ranieri sembra orientato a confermare il collaudato 3-4-2-1 che ha ben figurato nell’ultima uscita contro il Lecce. In porta dovrebbe esserci Svilar, protetto dalla difesa a tre composta da Mancini, Hummels e N’Dicka. Sulle fasce, Abdulhamid è in vantaggio su Çelik per la corsia destra, mentre Angeliño agirà sulla sinistra. In mezzo al campo, la coppia formata da Koné e Paredes sarà chiamata a dare equilibrio. In attacco, Dovbyk, recuperato dall’influenza, guiderà il reparto supportato da Dybala e Saelemaekers, che garantiranno estro e qualità.

Il momento del Braga

Lo Sporting Braga arriva a Roma con la consapevolezza di aver perso le ultime sette sfide contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee, ma con un punto di vantaggio che potrebbe risultare decisivo in chiave qualificazione. Carvalhal, tecnico dei portoghesi, dovrebbe schierare i suoi con un modulo speculare a quello della Roma, puntando su una difesa a tre formata da Ferreira, Niakaté e Arrey-Mbi davanti a Matheus. A centrocampo, l’esperienza di Joao Moutinho sarà cruciale, affiancato da Carvalho, con Roger e Gabri Martinez pronti a spingere sulle fasce. In attacco, il tridente sarà composto da Ricardo Horta e Bruma, con Fernandez favorito per il ruolo di punta centrale.

La partita si preannuncia intensa e tatticamente equilibrata, con entrambe le squadre che cercheranno di sfruttare le proprie armi migliori: la Roma punterà sulla solidità difensiva e sulle invenzioni di Dybala, mentre il Braga si affiderà alla velocità di Bruma e alla leadership di Joao Moutinho. La pressione sarà altissima, considerando che un passo falso potrebbe significare l’eliminazione.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Abdulhamid, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk.

Sporting Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Joao Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Ricardo Horta, Fernandez, Bruma.

