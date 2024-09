Roberto Fico, grave lutto per l’ex presidente della Camera

Grave lutto per Roberto Fico, l’ex presidente della Camera dei Deputati e attualmente presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle ha subito una dolorosa perdita nelle ultime ore. La notizia, insieme alle condoglianze e ai messaggi di cordoglio, è stata diffusa al partito del politico. (Continua a leggere dopo la foto…)

Roberto Fico, carriera dell’ex presidente della Camera

Nato a Napoli il 10 ottobre 1974, Roberto Fico è noto nel panorama italiano per la sua corposa carriera coronata nel ruolo di presidente della Camera dei deputati da marzo 2018 a ottobre 2022. Ma vediamo nel dettaglio partendo dai primi studi dopo il diploma al liceo Umberto I frequentato nella città partenopea.

Laureato con lode in Scienze della Comunicazione all’università di Triste, grazie alla tesi discussa su Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana, Fico ha studiato un anno all’estero (ad Helsinki) grazie ad una borsa di studio del progetto Erasmus.

Roberto Fico ha poi proseguito gli studi seguendo il Corso di alta formazione Multimedia Skill con specializzazione in Knowledge Management. Si trattava di un corso promosso da Poliedra – Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Palermo e Academy 365. Terminata la carriera universitaria, ha iniziato ad avere successo nella politica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gli esordi in politica e la vita privata

Terminata la formazione, Nel corso degli anni Fico ha svolti diversi lavori nel settore della comunicazione settori, tra cui turismo, formazione aziendale e ristorazione. È stato redattore, uffici stampa ma anche manager in un hotel e dirigente per un tour operator internazionale fino ad arrivare ad avviare la propria attività, sviluppando progetti nei settori del turismo e del commercio.

Nel 2005 fonda uno dei primi Meetup “Amici di Beppe Grillo” nella sua città, un luogo di aggregazione online in cui i cittadini possono confrontarsi su temi di interesse pubblico, come la difesa dei beni comuni e la tutela del territorio. Da queste attività nasce l’esperienza politica del Movimento 5 Stelle. Nel 2010 è candidato alla Presidenza della Regione Campania e nel 2011 alla carica di Sindaco di Napoli per il M5S. Viene eletto deputato per la prima volta nel 2013, e lo stesso anno diventa Presidente della Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la Vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta, e dal 24 marzo 2018 ricopre la carica di Presidente della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la vita privata Attualmente è legato a Yvonne De Rosa. I due si conoscono fin dai tempi delle medie eppure la relazione sarebbe nata solo nel 2013. A farli incontrare di nuovo e a farli innamorare sembra essere stato proprio il Movimento 5 stelle, dove anche Yvonne ha militato.

Ad ogni modo, in tutto questo lungo percorso, che dagli studi lo ha portato con impegno e dedizione ai vertici della politica italiana, Roberto Fico era stato supportato da una persona cara che purtroppo è recentemente scomparsa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva