Sassuolo-Udinese 1-1: in gol Defrel e Thauvin

La partita valevole al trantesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Udinese si è conclusa con un pareggio per 1-1. Grégoire Defrel ha segnato per il Sassuolo al 41′, mentre Florian Thauvin ha segnato per l’Udinese al 44′.

L’Udinese ha ricevuto due cartellini gialli, uno a Jaka Bijol al 25′ e uno a Lorenzo Lucca al 16′.

Il Sassuolo ha ricevuto un cartellino giallo a Josh Doig al 40′. Non ci sono stati cartellini rossi nella partita. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Thorstvedt richiama l’attenzione dei compagni dopo l’azione offensiva (Getty Images)

Il tabellino del match

La partita di calcio si è giocata al Mapei Stadium.

Il Sassuolo (4-2-3-1) schiera Consigli in porta; Toljan, Ruan, Ferrari e Doig in difesa; Racic e Matheus Henrique a centrocampo; Defrel, Thorstvedt e Laurienté sulla trequarti; Pinamonti in attacco.

L’Udinese (3-5-2) risponde con Okoye tra i pali; Ferreira, Bijol e Perez in difesa; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic e Kamara a centrocampo; Thauvin e Lucca in attacco.

Il testo non contiene informazioni sull’arbitro della partita.

Momenti clou dello scontro tra Sassuolo e Udinese

Il Sassuolo e l’Udinese si affrontano in una partita combattuta e ricca di emozioni. Al 2′ minuto, l’Udinese sfiora il gol con Thauvin, che sfiora il palo con un tiro potente. Al 10′ Pinamonti fallisce un’occasione sotto porta, mentre al 16′ Lucca riceve il primo cartellino giallo del match. Al 25′ Bijol riceve un cartellino giallo per fallo su Pinamonti. Lucca, al 35′, colpisce male e manda a lato. Al 40′ Doig riceve un cartellino giallo per fallo su Pereyra. Al 41′ Defrel segna il gol del vantaggio per il Sassuolo, ma al 44′ Thauvin pareggia per l’Udinese. Il primo tempo si conclude con un minuto di recupero e nessuna sostituzione effettuata.

La ripresa inizia con il Sassuolo che cerca subito di ribaltare il risultato. Al 49′ Lovric ci prova dal limite, ma la palla termina a lato. Due minuti dopo, Thauvin tenta la conclusione dai venti metri, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 56′ è Pinamonti a provarci da fuori area, ma anche il suo tiro si spegne alto. L’Udinese risponde con Defrel, che al 64′ crossa sul secondo palo per Racic, il quale stacca di testa ma trova la pronta risposta di Okoye. Un minuto dopo, Defrel ci prova direttamente dai 25 metri, ma Okoye non si fa sorprendere. Al 69′ Lovric calcia di potenza, ma colpisce la traversa. La partita prosegue con ritmi alti e al minuto 82 Bajrami crossa in area per Pinamonti, che di testa manda a lato. All’87’ Castillejo crossa sul secondo palo, ma Okoye esce sicuro e blocca la sfera. Nel frattempo, l’arbitro annuncia 3 minuti di extra time. La partita si conclude con un pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Udinese. Non ci sono state sostituzioni nel secondo tempo.

I prossimi appuntamenti di Sassuolo e Udinese

Dopo la partita, il Sassuolo occupa la penultima posizione in classifica, mentre l’Udinese occupa la quattordicesima posizione.

Udinese

– Gioca contro l’Inter in casa l’8 aprile 2024

– Gioca contro la Roma in casa il 14 aprile 2024

– Gioca contro il Verona fuori casa il 20 aprile 2024

Sassuolo

– Gioca contro la Salernitana fuori casa il 5 aprile 2024

– Gioca contro il Milan in casa il 14 aprile 2024

– Gioca contro il Lecce in casa il 21 aprile 2024

Defrel e Thauvin regalano un pareggio a Sassuolo e Udinese

Grégoire Defrel è attualmente il 151esimo marcatore nella Serie A, avendo segnato 1 goal durante la stagione.

Florian Thauvin è attualmente il 36esimo marcatore nella Serie A, avendo segnato 5 goal durante la stagione.