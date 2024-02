Porto-Arsenal 1-0: gol decisivo di Galeno

La partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League si è giocata allo stadio do Dragão, a Porto.

Il FC Porto schiera in campo tra i pali Diogo Costa, difensori João Mário, Wendell, Pepe e Otávio; a centrocampo ci sono Nico González, Francisco Conceição, Alan Varela, Pepê Aquino e Galeno; in attacco gioca Evanilson.

Leggi anche: Assemblea Porto sospesa per rissa: la ricostruzione

Leggi anche: Arsenal, Jorginho torna al gol su rigore dopo tre errori di fila con la Nazionale

L’Arsenal schiera in porta David Raya, in difesa Ben White, Jakub Kiwior, William Saliba e Gabriel Magalhães; a centrocampo ci sono Declan Rice, Martin Ødegaard e Kai Havertz; in attacco giocano Leandro Trossard, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.



I migliori momenti del match tra FC Porto e Arsenal

Il primo tempo della partita tra FC Porto e Arsenal è stato ricco di emozioni e occasioni da gol. La prima azione degna di nota è avvenuta al minuto 1, quando Declan Rice dell’Arsenal ha commesso un fallo e ricevuto un cartellino giallo. Al minuto 20, Galeno del FC Porto ha colpito il palo sinistro con un tiro di destro da centro area, sfiorando il vantaggio. Poco dopo, al minuto 32, Leandro Trossard dell’Arsenal ha calciato fuori bersaglio dalla sinistra dell’area, mancando di poco la porta. Al minuto 39, Evanilson del FC Porto ha tentato di segnare, ma il suo tiro è stato parato dal portiere avversario. Verso la fine del primo tempo, al minuto 44, Bukayo Saka dell’Arsenal ha calciato fuori bersaglio da fuori area, chiudendo così le azioni degne di nota della prima frazione di gioco. Non ci sono stati minuti di recupero e nessuna sostituzione è stata effettuata nel primo tempo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Conceicao si sbraccia sulla panchina del Porto durante una gara del campionato portoghese

La ripresa inizia con un fallo di Kiwior, seguito da un’ammonizione per Conceição. Ødegaard ci prova, ma il suo tiro viene respinto. Varela commette fallo, e Kiwior riceve un’altra ammonizione. Havertz non è da meno e si becca un cartellino giallo. González si aggiunge alla lista degli ammoniti. La partita viene momentaneamente sospesa per l’infortunio di Conceição. Evanilson ci prova, ma anche il suo tiro viene respinto. Otávio conquista un calcio di punizione. Jorginho sostituisce Trossard. Jaime entra al posto di González. Martínez e Borges subentrano a Evanilson e Conceição. Galeno commette fallo, ma poi si riscatta segnando il gol del vantaggio. L’arbitro concede 5 minuti di extra time. Il FC Porto vince per 1 a 0 sull’Arsenal.

I prossimi appuntamenti di FC Porto e Arsenal

Dopo la partita, il FC Porto è rimasto al 2° posto in classifica, mentre l’Arsenal è rimasto al 1° posto.

Arsenal

– 24 febbraio contro Newcastle a Londra (Premier League)

– 4 marzo contro Sheffield United a Sheffield (Premier League)

– 9 marzo contro Brentford a Brentford (Premier League)



FC Porto

– 25 febbraio contro Gin Vicente in trasferta (Primeira Liga)

– 3 marzo contro Benifca in casa (Primeira Liga)

– 10 marzo contro Portimonense in trasferta (Primeira Liga)