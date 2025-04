Home | Rissa al pronto soccorso in Italia, volano sedie e stampelle: le assurde immagini (VIDEO)

Un episodio sconcertante ha scosso l’ospedale Borgo Trento di Verona, dove una lite tra pazienti in attesa è degenerata in una violenta rissa. La scena, ripresa da alcuni presenti e diffusa sui social, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle strutture sanitarie.

Rissa al pronto soccorso

La sera di giovedì 3 aprile, la sala d’attesa del Pronto Soccorso di Borgo Trento è stata teatro di un acceso diverbio tra due pazienti. In breve tempo, gli animi si sono surriscaldati, trasformando la discussione in una colluttazione fisica. Secondo le testimonianze, uno dei coinvolti avrebbe utilizzato una stampella come arma, mentre sedie venivano rovesciate nel caos generale. 

In assenza di un intervento immediato da parte della sicurezza, sono stati medici e infermieri a dover separare i contendenti e riportare la calma nella sala d’attesa. Questo episodio evidenzia una problematica già sollevata in passato riguardo alla sicurezza del personale sanitario e dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere.

